Putin: Odlučno se borimo protiv terorizma u Rusiji

Borba protiv kriminala i terorizma u Rusiji mora se voditi odlučno, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Neophodno je da se dalje konsoliduju i razvijaju svi pozitivni trendovi, da se odlučno borimo protiv terorizma, kriminala i korupcije, te da obezbijedimo vladavinu prava, ustavni i javni poredak i zaštitimo prava i interese naših građana", rekao je Putin u obraćanju diplomcima viših vojnih škola u Rusiji.

Putin je naglasio da Oružane snage Rusije uvijek štite interese Ruske Federacije.

Svijet Lavrov o pregovorima sa Kijevom: Rusija je spremna

Govoreći o naoružanju, Putin je istakao da se ruska nuklearna trijada konstantno modernizuje, prenosi Srna.