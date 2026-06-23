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Putin: Odlučno se borimo protiv terorizma u Rusiji

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 13:22

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује разговорима са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем у Предсједничкој библиотеци Бориса Јељцина у Санкт Петербургу, Русија, понедјељак, 27. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Dmitri Lovetsky

Borba protiv kriminala i terorizma u Rusiji mora se voditi odlučno, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Neophodno je da se dalje konsoliduju i razvijaju svi pozitivni trendovi, da se odlučno borimo protiv terorizma, kriminala i korupcije, te da obezbijedimo vladavinu prava, ustavni i javni poredak i zaštitimo prava i interese naših građana", rekao je Putin u obraćanju diplomcima viših vojnih škola u Rusiji.

Putin je naglasio da Oružane snage Rusije uvijek štite interese Ruske Federacije.

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Govoreći o naoružanju, Putin je istakao da se ruska nuklearna trijada konstantno modernizuje, prenosi Srna.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

terorizam

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