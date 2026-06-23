Lari prihvatio ostavku Starmera: Mačak koji je preživio šest premijera

Mačak Lari, zvanični „glavni lovac na miševe“ u britanskoj vladi, nadživio je šest premijera Ujedinjenog Kraljevstva i ostaće u Dauning stritu i nakon odlaska premijera Kira Starmera, prenosi portal LBC.

Na nezvaničnom satiričnom nalogu posvećenom Lariju na mreži Iks objavljena je šaljiva poruka povodom ostavke premijera, uz napomenu da će tigrasti mačak uskoro živjeti sa svojim sedmim premijerom.

„Prihvatio sam ostavku Kira Starmera kao mog glavnog slugu i pozvao Endija Bernama da iznese detalje o tome koliko obroka dnevno će mi davati“, navodi se u objavi.

Od azila do Dauning strita

Devetnaestogodišnji mačak, koji je 2011. godine doveden u sjedište britanske vlade, postao je jedan od rijetkih stalnih stanovnika Dauning strita tokom brojnih političkih promjena.

Lari je u kabinet premijera stigao tokom mandata Dejvida Kamerona, nakon što je usvojen iz prihvatilišta zbog svojih sposobnosti u lovu na miševe.

Od tada je „ispratio“ Dejvida Kamerona, Terezu Mej, Borisa Džonsona, Liz Tras, Rišija Sunaka i Kira Starmera, koji je u ponedjeljak podnio ostavku na mjesto premijera.

Simbol britanske politike

Tokom boravka u Dauning stritu, Lari je postao svojevrsni simbol britanske političke scene.

Susreo se sa brojnim svjetskim liderima, uključujući bivšeg predsjednika SAD Baraka Obamu i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog, a poznat je po „sukobu“ sa mačkom Palmerstonom iz Ministarstva spoljnih poslova i po tome što je otjerao lisicu.

Odlazak Starmera znači da će Lari konačno ponovo imati broj 10 samo za sebe, jer je premijer poremetio ravnotežu kupovinom mačića po imenu Princ, navodi britanski portal.

„Nesuglasice“ i šale o Lariju

Škotski sekretar Ijan Mari nije bio obožavalac Larija, nazvavši mačku „malim kretenom“ i nesaradljivom kada je pokušao da se fotografiše sa njom.

On se našalio da je Lari „najnesrećnija životinja koju ćete ikada sresti“ i okrivio za to premijere iz posljednje decenije.

Legenda Dauning strita

Lari je prvobitno angažovan zbog problema sa glodarima u istorijskoj zgradi britanske vlade, a uprkos godinama i ranijim spekulacijama o povlačenju, za sada ostaje na svojoj funkciji, prenosi Glas Srpske.