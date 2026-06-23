Prvi slučaj eutanazije djeteta u evropskoj državi: Slučaj završio u Tužilaštvu

Autor:ATV redakcija
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U Holandiji je prvi put sprovedena eutanazija neizlječivo bolesnog djeteta otkako su početkom 2024. godine stupila na snagu pravila koja to omogućavaju, saopštila je ministarka javnog zdravlja te zemlje Sofi Hermans.
U pismu upućenom parlamentu, Hermans je navela da je posebna komisija za procjenu eutanazije kod djece razmotrila prijavljeni slučaj, razgovarala sa ljekarom koji je sproveo postupak i svoje nalaze proslijedila Javnom tužilaštvu, koje će utvrditi da li je ljekar postupio u skladu sa zakonom, prenio je NL tajms.
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Holandska ministarka nije iznijela detalje o uzrastu djeteta niti o prirodi bolesti.
Prema propisima usvojenim 2024. godine, eutanazija je dozvoljena za djecu uzrasta od jedne do 12 godina koja boluju od neizlječive bolesti, uz saglasnost roditelja i nakon procjene da ne postoji mogućnost ublažavanja patnje drugim metodama.
Mjera je namijenjena teško bolesnoj djeci za koju se očekuje da će preminuti u dogledno vrijeme, uključujući pacijente sa teškim urođenim anomalijama i metaboličkim poremećajima.
Prije donošenja novih pravila, eutanazija je u Holandiji bila dozvoljena samo za novorođenčad i djecu stariju od 12 godina, dok su za djecu između jedne i 12 godina na raspolaganju bile palijativna sedacija i druge mjere za ublažavanje simptoma.
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U Srbiji aktivna eutanazija nije dozvoljena, dok pacijent ima pravo da odbije ili prekine liječenje, što se u javnosti često naziva pasivnom eutanazijom, iako pravnici i ljekari prave razliku između ta dva pojma.
(Tanjug)
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