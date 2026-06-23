Incel ubio policajca i civila u Montrealu? Ostavio manifest od 100 strana

Montreal je potresla jedna od najozbiljnijih pucnjava u posljednjih nekoliko decenija nakon što je naoružani napadač otvorio vatru na policajce usred dana, usmrtivši jednog policijskog službenika i još jednu osobu prije nego što je i sam ubijen.

Kanadski istražioci vjeruju da je riječ o unaprijed planiranom napadu usmjerenom na policiju, a dodatnu zabrinutost izazvala je informacija da je osumnjičeni možda bio povezan sa takozvanom incel ideologijom, koja se posljednjih godina dovodi u vezu s nizom smrtonosnih napada.

Prvi ubijeni policajac u Montrealu nakon 24 godine

U pucnjavi je poginuo 34-godišnji Mohamed Lamin Benredouan, policajac koji je službu u policiji Montreala obavljao od 2021. godine, prenosi CNN.

Ministar bezbjednosti Kvebeka Ijan Lafrenijer)izjavio je da je ovo prvi policajac ubijen na dužnosti u Montrealu u posljednje 24 godine.

Još jedna policajka teško je ranjena, ali se nalazi van životne opasnosti. Lakše je povrijeđen i jedan civil.

Napadač je ubijen tokom policijske akcije, a istražioci vjeruju da je d‌jelovao sam.

"Izgledalo je kao zasjeda", rekao je jedan izvor iz kanadskih bezbjednosnih službi.

Panika na ulicama

Pucnjava se dogodila u četvrti Kot de Než, mirnom stambenom naselju nedaleko od centra Montreala.

Svjedoci opisuju dramatične scene dok su roditelji panično sklanjali d‌jecu sa obližnjeg igrališta nakon prvih hitaca.

"Vidio sam roditelje kako bukvalno vuku d‌jecu sa sprava za igru. Trčali su da spasu živu glavu", rekao je jedan stanovnik.

Policija je prvobitno reagovala na dojavu o pucnjavi i osobi koja pokazuje oružje kroz prozor zgrade. Po dolasku na lice mjesta policajci su se našli pod vatrom.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama čuje se više od dvadeset hitaca, dok specijalne jedinice ulaze u zgradu iz koje je, prema sumnjama, d‌jelovao napadač.

Manifest od 100 stranica i incel ideologija

Posebnu pažnju istražilaca privukao je dokument od više od 100 stranica za koji se vjeruje da ga je napisao napadač.

Prema izvorima iz istrage, manifest sadrži elemente incel ideologije.

Pojam "incel" dolazi od izraza involuntary celibate (nedobrovoljni celibat) i odnosi se na internet zajednice muškaraca koji za svoje neuspjehe u ljubavnim i seksualnim odnosima često okrivljuju žene i društvo.

Iako većina pripadnika tih zajednica nije nasilna, pojedini ekstremni sljedbenici povezivani su sa nizom smrtonosnih napada širom svijeta.

Kanada već ima iskustva s incel napadima

Kanada je ranije bila poprište nekih od najpoznatijih napada povezanih s ovom ideologijom.

Godine 2018. muškarac koji se javno identifikovao kao incel kombijem je usmrtio deset ljudi u Torontu.

Dvije godine kasnije sud u Kanadi prvi put je jedan napad inspirisan incel ideologijom okvalifikovao kao teroristički čin.

Montreal je takođe mjesto jednog od najmračnijih zločina u istoriji zemlje. U masakru na Politehničkoj školi 1989. godine napadač je ubio 14 žena u napadu motivisanom mržnjom prema ženama.

Grad satima bio pod opsadom

Nakon pucnjave stanovnicima je naređeno da ostanu u svojim domovima i zaključaju vrata dok traje potraga za osumnjičenim.

Šire područje bilo je blokirano satima, a policija je pretraživala zgrade i okolne ulice.

Premijer Kanade Mark Karni izjavio je da je užasnut napadom.

"Moje misli su uz žrtve, njihove porodice, pripadnike hitnih službi i cijelu zajednicu", poručio je.

Istraga o motivima napada i dalje traje, ali se već sada smatra jednim od najšokantnijih bezbjednosnih incidenata koje je Montreal doživio posljednjih godina.