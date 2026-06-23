Cijene avio-karata i dalje rastu, iako cijena goriva pada

Avio-kompanije, koje su pretrpjele ogromne gubitke od početka rata u Iranu krajem februara, dio novca su uspjele da povrate poslije potpisivanja mirovnog sporazuma, ali nisu smanjile cijene karata.

Avio-kompanije uštedjele su milijarde dolara na avionskom gorivu nakon što je privremeni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana smanjio cijene nafte, a cijene karata ostale iste, navodi se u analizi Rojtersa.

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Međutim, njemačka banka je procijenila da će američki avio-prevoznici nadoknaditi 14,4 milijarde dolara dodatnim prihodima u odnosu na 24,1 milijardu dolara koje su imali za veće troškove goriva, što znači da će pokriti samo 60 centi od svakog dodatnog dolara potrošenog na gorivo.

Cijene avio-karata i dalje rastu, dok ograničen kapacitet omogućava kompanijama da iskoriste niže troškove goriva za povećanje marži, umesto za snižavanje cijena karata.

Cijene mlaznog goriva u SAD pale su na 2,85 dolara po galonu 17. juna, a ukoliko se pad nastavi, američke avio-kompanije bi mogle da uštede više od 40 milijardi dolara godišnje na gorivu, navodi Rojters. Osim rasta cijena goriva i avio-karata, zabilježen je i rast naknada za prtljag, kao i smanjeni obim letova, što je nadoknadilo samo dio troškova.

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Avio-kompanija “Aljaska er” saopštila je da će nadoknaditi oko jednu trećinu troškova, dok su “Delta erlajns”, “Junajted erlajns” i “Amerikan erlajns” u drugom kvartalu navele da očekuju povrat od oko 40 do 50 odsto. “Džetblu ervejs” i “Frontir grupa” očekuju da će nadoknaditi manje od polovine povećanih troškova.

Prema analizi, u Evropi bi letovi na dugim relacijama pojeftinili, dok bi cijene na kraćim relacijama ostale iste usljed velike potražnje.

U Aziji se očekuje da će kineske kompanije imati problema da zadrže visoke cijene karata zbog slabije potražnje, dok bi “Katvej pacifik” bio u boljoj poziciji zbog većih cijena karata i prevoza robe.

Avio-kompanije na Bliskom istoku će prema najavi ponuditi promotivne cijene karata koje bi ipak bile ograničene zbog visokih troškova goriva.

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U prethodnim ciklusima pada cijena goriva u SAD, jeftinija nafta često je dovodila do povećanja kapaciteta i pada cijena karata, piše RT Balkan.