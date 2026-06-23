Половина запослених у Њемачкој хоће у пензију, држава продужава радни вијек

Аутор:АТВ редакција
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Скоро половина запослених у Њемачкој изјаснила се да жели да што прије оде у пензију, док власти с друге стране планирају продужавање радног стажа, показало је истраживање компаније ДАК која се бави здравственим осигурањем.
Наиме, њемачка Пензиона комисија ће у уторак разматрати предлог о повећању старосне границе за пензионисање у складу са продужењем животног вијека, као и о укидању превремене пензије без умањења након 45 година уплаћених доприноса, преноси Билд.
То је у супротности са жељама запослених, јер према Извјештају о здрављу за 2026. годину који је објавила компанија ДАК све већи број Њемаца разматра ранији одлазак у пензију.
Резултати анкете коју је спровео институт за испитивање Форса показују да 44 одсто испитаника разматра излазак из радног живота пре достизања законске старосне границе за пензионисање.
Истовремено, 35 одсто жели да ради до испуњења услова за пензију, док девет одсто планира да настави да ради и након стицања права на пензију.
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Међу запосленима старијим од 50 година, 52 одсто планира да напусти тржиште рада пре одласка у пензију, а као кључни фактор издваја се њихово здравствено стање.
Око 48 одсто испитаника који се осећају здравим жели ранији одлазак у пензију, док се тај проценат међу запосленима незадовољним својим здрављем повећава на 60 одсто, што је примјећено и код млађих радника.
У групи запослених до 49 година, на 100 осигураника прошле године забиљежене су 213 потврде о боловању, док је код старијих од 50 година тај број износио 165.
Старији запослени ређе су на боловању, али када изостану са посла, одсуство траје у просјеку 16,3 дана, док код млађих радника износи 8,2 дана.
Генерални директор ДАК-а Андреас Сторм оцијенио је да компаније морају да посвете више пажње старијим запосленима и унапреде програме подршке њиховом здрављу.
За потребе ДАК-а, институт за испитивање јавног мњења Форса спровео је истраживање на узорку од 7.000 запослених.
У Њемачкој, у којој, према званичним подацима које је објавио њемачки Савезни завод за статистику (Дестатис), живи око 83,5 милиона становника, у првом кварталу 2026. године било је запослено око 45,64 милиона људи. Овај податак указује на благи пад тржишта рада, пошто је број запослених мањи за око 160.000 у односу на исти период прошле године, преноси Танјуг.
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