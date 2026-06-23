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Француска је у црвеном: Проглашен највиши степен узбуне

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 08:03

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Француска је у црвеном: Проглашен највиши степен узбуне
Фото: Atypeek Dgn/Pexels

У Француској су због врућина 54 департмана стављена под црвени ниво упозорења, а већ у 5 часова овог јутра температура у појединим градовима била је 28 степени.

Црвени ниво упозорења, највиши степен узбуне који проглашава француска метеоролошка служба "Метео Франце", од данас је на снази у департманима Приморска Сена, Ер, Калвадос, Манш и Оаз, преноси француска телевизија БФМ.

Тиме је укупан број департмана под црвеним нивоом упозорења достигао 54.

Већ у 5 часова овог јутра, забиљежено је 28 степени у Поатјеу, док су у Паризу измјерена 24 степена целзијуса. Јуче је национална просјечна температура оборила нови мјесечни рекорд, достигавши 29,2 степена, према подацима Метео-Франса.

У наредним данима, очекује се да ће просјечна температура широм земље премашити рекорд свих времена за све мјесеце заједно од 29,4 степена и могла достићи 30 степени до средине ове седмице, саопштила је метеоролошка служба.

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Премијер Француске Себастијан Лекорни, како је најављено, требало би данас да председава међуресорним састанком о кризи, који ће се одржати у Министарству унутрашњих послова, уз присуство надлежних министара.

Црвени ниво упозорења за врућине означава појаву изузетно интензивног, распрострањеног и дуготрајног топлотног таласа.

Овај ниво се активира када температуре достижу између 38 и 42 степена Целзијуса и више, и када екстремне врућине не падају ни током ноћи, што представља озбиљну пријетњу по живот и здравље цјелокупног становништва, а не само угрожених група, преноси Танјуг.

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Тагови :

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