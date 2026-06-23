Ебола однијела 267 живота, број обољелих премашио хиљаду

Аутор:АТВ редакција
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Број смртних случајева повезаних са епидемијом еболе у Конгу порастао је на 267, саопштили су надлежни органи.
Према званичним подацима, до сада је потврђено укупно 1.048 случајева еболе.
Број обољелих први пут је премашио 1.000 у недјељу, 21. јуна.
Министарство здравља Конга саопштило је у суботу, 20. јуна, да је забиљежено укупно 896 потврђених случајева еболе и да су потврђена 232 смртна случаја, док се 78 пацијената опоравило, преноси Срна.
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