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У пуцњави у Монтреалу погинуле три особе, двије рањене

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 07:24

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У пуцњави у Монтреалу погинуле три особе, двије рањене
Фото: pexels

У пуцњави која се догодила у понедјељак ујутру у монтреалском насељу Кот де Неж три особе су погинуле, полицајац, нападач и један цивил, а рањене су још двије особе, пренијели су данас локални медији.

Монтреалска полиција је потврдила да је убијени полицајац Мохамед Ламин Бенредуан (34), припадник полиције од 2021. године, преноси Си-Би-Ес Њуз.

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- Са дубоком тугом потврђујемо трагичну смрт полицајца Мохамеда Ламина Бенредуана на дужности. Његова смрт је огроман губитак за нашу организацију. Његов осјећај дужности, посвећеност и професионализам заувијек ће остати у нашим сјећањима - наводи се у саопштењу полиције.

Један повређени полицајац је у стабилном стању, а један цивил је задобио лакше повреде.

- Полиција је позвана након што је свједок видио пиштољ. Осумњичени који је био умијешан у пуцњаву је убијен - рекао је шеф полиције Фади Дагер.

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Осумњичени нападач је наводно дистрибуирао лифлете са насилним порукама упереним против жена и био је повезан са мизогином субкултурим покретом "инсел" (недобровољни целибат).

На видео снимку који је подијељен на друштвеним мрежама могла су да се чују најмање 29 хица.

(Танјуг)

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Тагови :

Пуцњава

Монтреал

Полиција

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