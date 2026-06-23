У пуцњави у Монтреалу погинуле три особе, двије рањене

Аутор:АТВ редакција
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У пуцњави која се догодила у понедјељак ујутру у монтреалском насељу Кот де Неж три особе су погинуле, полицајац, нападач и један цивил, а рањене су још двије особе, пренијели су данас локални медији.
Монтреалска полиција је потврдила да је убијени полицајац Мохамед Ламин Бенредуан (34), припадник полиције од 2021. године, преноси Си-Би-Ес Њуз.
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- Са дубоком тугом потврђујемо трагичну смрт полицајца Мохамеда Ламина Бенредуана на дужности. Његова смрт је огроман губитак за нашу организацију. Његов осјећај дужности, посвећеност и професионализам заувијек ће остати у нашим сјећањима - наводи се у саопштењу полиције.
Један повређени полицајац је у стабилном стању, а један цивил је задобио лакше повреде.
- Полиција је позвана након што је свједок видио пиштољ. Осумњичени који је био умијешан у пуцњаву је убијен - рекао је шеф полиције Фади Дагер.
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Осумњичени нападач је наводно дистрибуирао лифлете са насилним порукама упереним против жена и био је повезан са мизогином субкултурим покретом "инсел" (недобровољни целибат).
На видео снимку који је подијељен на друштвеним мрежама могла су да се чују најмање 29 хица.
(Танјуг)
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