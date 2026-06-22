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Ормуски мореуз потпуно слободан за пловидбу

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 22:12

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Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је Ормуски мореуз потпуно слободан за пловидбу.

"Мореуз је потпуно отворен. Имамо двије ствари: имамо отворени мореуз и имамо земљу која никада неће имати нуклеарно оружје", рекао је Трамп у Бијелој кући.

Предсједник иранског парламента и главни ирански преговарач Мохамед Багер Галибаф изјавио је да путује у Оман на преговоре о ситуацији у вези са Ормуским мореузом.

Иран и САД одржали су јуче разговоре у Швајцарској, при чему су Катар и Пакистан посредовали.

Делегацију САД предводио је потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс, док је Галибаф предводио ирански тим, преноси Срна

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Тагови :

Ормуски мореуз

Америка

Иран

примирје

Доналд Трамп

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Ормуски мореуз потпуно слободан за пловидбу

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