Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је Ормуски мореуз потпуно слободан за пловидбу.
"Мореуз је потпуно отворен. Имамо двије ствари: имамо отворени мореуз и имамо земљу која никада неће имати нуклеарно оружје", рекао је Трамп у Бијелој кући.
Предсједник иранског парламента и главни ирански преговарач Мохамед Багер Галибаф изјавио је да путује у Оман на преговоре о ситуацији у вези са Ормуским мореузом.
Иран и САД одржали су јуче разговоре у Швајцарској, при чему су Катар и Пакистан посредовали.
Делегацију САД предводио је потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс, док је Галибаф предводио ирански тим, преноси Срна
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