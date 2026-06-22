Венс отпутовао из Швајцарске након преговора

Аутор:АТВ редакција
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Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс отпутовао је данас из Швајцарске након преговора на високом нивоу усмјерених на окончање рата са Ираном.
"Колико год је ово мјесто веома лијепо, не могу да останем овдје наредних 60 дана", рекао је Венс на краткој конференцији за новинаре прије одласка", пренио је CNN.
Венс је поновио да су преговарачи постигли велики напредак током разговора у Биргенштоку.
Венс је стигао у Швајцарску у суботу након што су разговори, првобитно заказани за петак, одложени због ескалације борби између Израела и либанске милитантне групе Хезболах у Либану.
(Глас Српске )
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