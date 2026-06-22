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Венс отпутовао из Швајцарске након преговора

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 21:03

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Џеј Ди Венс на преговорима с Ираном
Фото: Tanjug/Fabrice Coffrini/Keystone via AP

Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс отпутовао је данас из Швајцарске након преговора на високом нивоу усмјерених на окончање рата са Ираном.

"Колико год је ово мјесто веома лијепо, не могу да останем овдје наредних 60 дана", рекао је Венс на краткој конференцији за новинаре прије одласка", пренио је CNN.

Венс је поновио да су преговарачи постигли велики напредак током разговора у Биргенштоку.

Венс је стигао у Швајцарску у суботу након што су разговори, првобитно заказани за петак, одложени због ескалације борби између Израела и либанске милитантне групе Хезболах у Либану.

(Глас Српске )

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Тагови :

Џеј Ди Венс

Швајцарска

Америка

Иран

Трамп Иран преговори

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