Усљед велике врућине у Француској преминула три лица

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Три старије особе преминуле су под утицајем екстремне врућине у Француској, а хиљаде школа су затворене или су измијениле распоред пошто су власти издале упозорења о топлотном таласу.
Прогнозира се да ће температура у Бордоу, на југозападу Француске, током дана премашити 42 степена Целзијусова.
Метеоролошка агенција Метео Франс саопштила је да ће 49 административних области бити под упозорењем на црвени топлотни талас.
Метеоролози су у Великој Британији саопштили да би температура ове седмице могла да обори рекорд за јун и премаши 39 степени Целзијусових. Садашњи рекорд од 35,6 степени Целзијусових постављен је 1957. и 1976. године.
У Шпанији, државна метеоролошка агенција АЕМЕТ издала је црвено упозорење за регију Баскије.
Прогнозирано је да ће температура у Сан Себастијану током дана порасти на 40 степени Целзијусових, што је више него двоструко у односу на историјски просјек у овом граду за 22. јун.
У Италији је за данас издато упозорење на топлотни талас у 12 градова, укључујући Милано, Торино, Венецију, Болоњу, Фиренцу и Рим.
Црвени крст у Милану саопштио је да позива старије људе и лица са здравственим проблемима да дођу у расхладни центар ове организације, гдје соларни панели напајају климатизацију.
У близини римског Пантеона, туристи су потапали шешире у фонтане, прскали лица и стављали мокре пешкире око врата, док су се други склонили у ресторане са расхладним уређајима.
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