Logo

Двоје дјеце пронађено мртво у аутомобилу

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 17:11

Коментари:

0
Двоје дјеце пронађено мртво у аутомобилу
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Двоје дјеце старости 2 и 4 године пронађено је мртво у породичном аутомобилу на паркингу једне стамбене зграде у француском граду Карпантрасу, а вјерује се да су страдала усљед посљедица врућине, саопштило је тужилаштво.

Тијела дјеце пронађена су у департману Воклиз, у региону Прованса-Алпи-Азурна обала, на југоистоку Француске, пренио је Фигаро.

“Узрок смрти дјеце тек треба да се утврди, али се предност даје теорији о топлотном таласу“, рекла је тужитељка Карпантраса, Елен Мургес, пренео је париски лист.

Како наводи БФМТВ, црвени метео-аларм због екстремне врућине данас је издат за 49 департмана, што погађа укупно 35 милиона Француза.

Француски премијер Себастијан Лекорни раније је затражио од министара у својој влади да ограниче путовања у четвртак и петак, 25. и 26 јуна, док ће им бити дозвољено да иду на пут једино уколико је то повезано са актуелним таласом екстремних врућина који погађа ту земљу, пренела је тв станица.

Учионица

Свијет

Паклена врућина затворила школе: Топлотни талас паралисао Француску

Како се наводи у саопштењу из кабинета премијера, ова одлука је донета како би се избјегла прекомерна мобилизација локалних служби префектура током ових путовања, посебно због тога што су надлежне службе већ оптерећене мјерама везаним за топлотни талас и његове последице широм Француске.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Дјеца

Аутомобил

пронађено двоје дјеце

Коментари (0)

Прочитајте више

У Француској због врућина затворено 845 школа и факултета

Свијет

У Француској због врућина затворено 845 школа и факултета

10 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

''Макрон је свргнут'': Мушкарац запуцао на Жандармерију у Француској

21 ч

0
Макрон: Споразум не значи да је рат завршен

Свијет

Макрон: Споразум не значи да је рат завршен

3 д

0
Европска држава под узбуном због топлотног таласа

Свијет

Европска држава под узбуном због топлотног таласа

3 д

0

Више из рубрике

Ебола

Свијет

Број заражених од еболе премашио хиљаду

1 ч

0
Нафта

Свијет

Вашингтон одобрио продају иранске нафте

2 ч

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Свијет

Пожар у центру за обуку, најмање осам погинулих

3 ч

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс гестикулира поред пакистанског премијера Шехбаза Шарифа прије четвоространог састанка између Сједињених Држава, Ирана, Пакистана и Катара у луксузном хотелском комплексу Бургеншток са погледом на језеро Луцерн, Швајцарска, у недјељу, 21. јуна 2026.

Свијет

Венс: Јуче је био веома добар дан

4 ч

0

  • Најновије

18

26

Премијери одлазе, мачак остаје

18

12

Нова Андроид функција: Ево шта значи плава тачка на екрану

18

11

Зеленски добио одговор из Пољске: Знамо колико су нам зла нанијели украјински националисти

18

06

Шлотербек због повреде завршио Свjетско првенство

18

05

Суспендована бивша шампионка Вимблдона!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима