Двоје дјеце пронађено мртво у аутомобилу

Аутор:АТВ редакција
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Двоје дјеце старости 2 и 4 године пронађено је мртво у породичном аутомобилу на паркингу једне стамбене зграде у француском граду Карпантрасу, а вјерује се да су страдала усљед посљедица врућине, саопштило је тужилаштво.
Тијела дјеце пронађена су у департману Воклиз, у региону Прованса-Алпи-Азурна обала, на југоистоку Француске, пренио је Фигаро.
“Узрок смрти дјеце тек треба да се утврди, али се предност даје теорији о топлотном таласу“, рекла је тужитељка Карпантраса, Елен Мургес, пренео је париски лист.
Како наводи БФМТВ, црвени метео-аларм због екстремне врућине данас је издат за 49 департмана, што погађа укупно 35 милиона Француза.
Француски премијер Себастијан Лекорни раније је затражио од министара у својој влади да ограниче путовања у четвртак и петак, 25. и 26 јуна, док ће им бити дозвољено да иду на пут једино уколико је то повезано са актуелним таласом екстремних врућина који погађа ту земљу, пренела је тв станица.
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Како се наводи у саопштењу из кабинета премијера, ова одлука је донета како би се избјегла прекомерна мобилизација локалних служби префектура током ових путовања, посебно због тога што су надлежне службе већ оптерећене мјерама везаним за топлотни талас и његове последице широм Француске.
(телеграф)
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