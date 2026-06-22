Трамп: Иран ће пристати на велике инспекције оружја

Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп тврди да ће Иран пристати на велике инспекције оружја.
Трамп је то навео у најновијој објави на својој друштвеној мрежи Truth Social.
Преговарачи из Сједињених Америчких Држава и Ирана тренутно преговарају у Швајцарској о коначном мировном споразуму који би требало да ријеши спорну тачку иранског нуклеарног програма.
Ирански режим тврди да само жели да користи нуклеарну енергију у цивилне сврхе, али задржава залихе високо обогаћеног уранијума, преноси Танјуг.
Међународна агенција за атомску енергију (ИАЕА) је више пута позивала Иран да открије гдје се налазе залихе обогаћеног уранијума након што су САД и Израел напали Иран прошлог љета.
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс рекао је данас да су ирански званичници пристали да пусте инспекторе ИАЕА у Иран.
Међутим, иранско министарство спољних послова негирало је да је Техеран прихватио било какве нове обавезе у вези са нуклеарним програмом током разговора са САД овог викенда у Швајцарској.
Најновије
22
39
22
38
22
32
22
13
22
12
Тренутно на програму