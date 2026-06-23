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Пијана жена завршила иза решетака: Оптужила супруга да је вара, па га пребила

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 07:58

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Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Фото: Pixabay/lechenie-narkomanii

Због насиља у породици осуђена је 57-годишњакиња која је пијана напала свог мужа (57). Инцидент се догодио 31. маја око 13.30 у викендици у околини Копривнице, када се 57-годишњакиња, под утицајем алкохола од 1,49 промила, насилнички понашала у породици.

Најприје је викала на супруга и вријеђала га речима: "ђубре једно, смеће, к****ш се, продао си ме свима", а затим је узела даљински управљач од телевизора и бацила га у зид.

Након тога је физички напала мужа. Више пута га је изгребала ноктима по грудима, а потом га је више пута отвореним длановима обје руке ударила по леђима. Муж није тражио љекарску помоћ.

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На лице мјеста је стигла полиција, жена је ухапшена и до наредног дана се тријезнила у полицијској станици, а потом је изведена пред прекршајни суд гдје јој је изречена новчана казна од 380 евра. Пошто је провела два дана у притвору, остало јој је да плати 300 евра казне.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

физички напад

претукла мужа

Хрватска

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