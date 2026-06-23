Пијана жена завршила иза решетака: Оптужила супруга да је вара, па га пребила

Аутор:АТВ редакција
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Због насиља у породици осуђена је 57-годишњакиња која је пијана напала свог мужа (57). Инцидент се догодио 31. маја око 13.30 у викендици у околини Копривнице, када се 57-годишњакиња, под утицајем алкохола од 1,49 промила, насилнички понашала у породици.
Најприје је викала на супруга и вријеђала га речима: "ђубре једно, смеће, к****ш се, продао си ме свима", а затим је узела даљински управљач од телевизора и бацила га у зид.
Након тога је физички напала мужа. Више пута га је изгребала ноктима по грудима, а потом га је више пута отвореним длановима обје руке ударила по леђима. Муж није тражио љекарску помоћ.
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На лице мјеста је стигла полиција, жена је ухапшена и до наредног дана се тријезнила у полицијској станици, а потом је изведена пред прекршајни суд гдје јој је изречена новчана казна од 380 евра. Пошто је провела два дана у притвору, остало јој је да плати 300 евра казне.
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