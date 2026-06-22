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Цијене у Хрватској деру кожу: За ово узимају невјероватних 250 евра

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 13:35

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Панорамски поглед на Дубровик и море.
Фото: Luciann Photography/Pexels

Љетовање на Јадранском приморју за многе возаче постаје све скупље искуство, јер највећи трошак више није смештај, већ паркинг.

У неким градовима, попут Дубровника, током сезоне паркинг може бити толико скуп да дневна карта достиже чак 250 евра.

Туристи који долазе колима на море често имају проблем да нађу слободно паркинг мјесто, а љети су цијене паркинга високе.

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У већини приморских градова постоје двије цијене: зимска (јефтинија) и љетна (скупља), која важи од јуна до краја септембра, а негдје и дуже.

Када се на све то додају и трошкови смјештаја и горива, укупни одмор постаје доста скупљи него раније.

Дубровник апсолутни рекордер

Према недавним анализама, на Јадрану се издвајају сљедеће локације:

  • Дубровник: Апсолутни рекордер је нулта зона овог града, тик уз старо градско језгро, гдје сат паркирања кошта невјероватних 20 евра, док дневна карта достиже и до 250 евра, пише "Индекс".
  • Омиш: Ово мјесто такође биљежи високе цијене због ограниченог простора, па сат времена у најскупљој зони износи 5 евра.
  • Задар: Са друге стране, најниже цијене могу се наћи управо у овом граду, гдје у појединим зонама паркинг кошта свега 30 центи по сату, што је огромна разлика у поређењу са елитним локацијама.

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Тагови :

Паркинг

Цијене

Хрватска

Дубровник

Цијене паркинга

Цијене паркинга у Хрватској

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