Цијене у Хрватској деру кожу: За ово узимају невјероватних 250 евра

Аутор:АТВ редакција
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Љетовање на Јадранском приморју за многе возаче постаје све скупље искуство, јер највећи трошак више није смештај, већ паркинг.
У неким градовима, попут Дубровника, током сезоне паркинг може бити толико скуп да дневна карта достиже чак 250 евра.
Туристи који долазе колима на море често имају проблем да нађу слободно паркинг мјесто, а љети су цијене паркинга високе.
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У већини приморских градова постоје двије цијене: зимска (јефтинија) и љетна (скупља), која важи од јуна до краја септембра, а негдје и дуже.
Када се на све то додају и трошкови смјештаја и горива, укупни одмор постаје доста скупљи него раније.
Према недавним анализама, на Јадрану се издвајају сљедеће локације:
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