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Pijana žena završila iza rešetaka: Optužila supruga da je vara, pa ga prebila

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 07:58

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Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Foto: Pixabay/lechenie-narkomanii

Zbog nasilja u porodici osuđena je 57-godišnjakinja koja je pijana napala svog muža (57). Incident se dogodio 31. maja oko 13.30 u vikendici u okolini Koprivnice, kada se 57-godišnjakinja, pod uticajem alkohola od 1,49 promila, nasilnički ponašala u porodici.

Najprije je vikala na supruga i vrijeđala ga rečima: "đubre jedno, smeće, k****š se, prodao si me svima", a zatim je uzela daljinski upravljač od televizora i bacila ga u zid.

Nakon toga je fizički napala muža. Više puta ga je izgrebala noktima po grudima, a potom ga je više puta otvorenim dlanovima obje ruke udarila po leđima. Muž nije tražio ljekarsku pomoć.

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Na lice mjesta je stigla policija, žena je uhapšena i do narednog dana se trijeznila u policijskoj stanici, a potom je izvedena pred prekršajni sud gdje joj je izrečena novčana kazna od 380 evra. Pošto je provela dva dana u pritvoru, ostalo joj je da plati 300 evra kazne.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

fizički napad

pretukla muža

Hrvatska

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