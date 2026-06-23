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Postoji opasnost od eksplozije: Koje stvari ne treba ostavljati u automobilu tokom vrućina?

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 07:45

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Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Foto: Borta/Pexels

Sunce i visoke temperature mogu ozbiljno oštetiti mnoge predmete ostavljene u automobilu.

Iako se može činiti praktičnim držati bocu vode u vozilu tokom toplotnog talasa, stručnjaci upozoravaju na bisfenol A i ftalate – hemikalije u plastici koje je čine fleksibilnom, a koje se pri visokim temperaturama mogu ispuštati u vodu.

Ekstremna vrućina može oštetiti baterije u uređajima poput mobilnih telefona i prenosnih računara. Kreme za sunčanje takođe nisu sigurne na suncu – u nekim slučajevima mogu eksplodirati. Slično vrijedi za sve sprejeve, od dezodoransa do lakova za kosu, jer kod temperature od oko 48 °C raste pritisak u spremniku i prijeti eksplozija.

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Plastični okviri sunčanih naočala mogu se iskriviti i promijeniti boju, a leće se izobličiti. Lijekovi, uključujući antibiotike i adrenalinske injekcije, osjetljivi su na toplotu – u nekim slučajevima postaju neupotrebljivi, što može imati ozbiljne posljedice. Ruž za usne se na vrućini topi.

Limenke gaziranih pića mogu eksplodirati na visokim temperaturama, a isto se može dogoditi i s voćnim sokovima, poput soka od narandže, što dovodi do ljepljivog nereda u unutrašnjosti vozila. Upaljači za jednokratnu upotrebu takođe predstavljaju opasnost – njihova eksplozija može izazvati veliku štetu, pa i razbiti vjetrobransko staklo.

(Glas Srpske)

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Automobil

šta ne ostavljati u automobilu tokom vrućina

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