Postoji opasnost od eksplozije: Koje stvari ne treba ostavljati u automobilu tokom vrućina?

Iako se može činiti praktičnim držati bocu vode u vozilu tokom toplotnog talasa, stručnjaci upozoravaju na bisfenol A i ftalate – hemikalije u plastici koje je čine fleksibilnom, a koje se pri visokim temperaturama mogu ispuštati u vodu.

Ekstremna vrućina može oštetiti baterije u uređajima poput mobilnih telefona i prenosnih računara. Kreme za sunčanje takođe nisu sigurne na suncu – u nekim slučajevima mogu eksplodirati. Slično vrijedi za sve sprejeve, od dezodoransa do lakova za kosu, jer kod temperature od oko 48 °C raste pritisak u spremniku i prijeti eksplozija.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za 23. jun: Jedan znak očekuje finansijski procvat, drugi blista u ljubavi

Plastični okviri sunčanih naočala mogu se iskriviti i promijeniti boju, a leće se izobličiti. Lijekovi, uključujući antibiotike i adrenalinske injekcije, osjetljivi su na toplotu – u nekim slučajevima postaju neupotrebljivi, što može imati ozbiljne posljedice. Ruž za usne se na vrućini topi.

Limenke gaziranih pića mogu eksplodirati na visokim temperaturama, a isto se može dogoditi i s voćnim sokovima, poput soka od narandže, što dovodi do ljepljivog nereda u unutrašnjosti vozila. Upaljači za jednokratnu upotrebu takođe predstavljaju opasnost – njihova eksplozija može izazvati veliku štetu, pa i razbiti vjetrobransko staklo.

(Glas Srpske)