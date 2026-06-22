Jednostavan trik protiv vrućine: Ljekari otkrili kako rashladiti tijelo

Noćne vrućine mogu pretvoriti odlazak u krevet u pravu borbu, ali jedan jednostavan trik koji koriste ljekari mogao bi da pomogne da se tijelo brže rashladi i da lakše utonete u san.

Visoke temperature već danima muče mnoge građane, a posljedice se najviše osjećaju tokom noći. Kada se organizam teško hladi, san postaje isprekidan, a jutarnji umor gotovo neizbježan, tada razmišljamo o tome kako da se rashladimo.

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Istraživanja o navikama spavanja pokazuju da veliki broj ljudi nije zadovoljan kvalitetom svog odmora, a dolazak toplijih dana taj problem može dodatno pogoršati. Zbog toga stručnjaci podsećaju na jednostavne načine koji mogu pomoći da prostor i telo budu prijatniji za spavanje.

Doktor Džoni Betteridž podijelio je na svom TikTok profilu metodu koju je upoznao tokom rada u hitnoj medicini. Ovaj ljekar i osnivač klinike JB Aesthetics ranije se susretao sa postupcima koji se koriste za snižavanje tjelesne temperature kod pacijenata sa visokom temperaturom, a tvrdi da isti princip može pomoći i tokom vrelih noći.

"Ako imate problema sa spavanjem zbog toplote, probajte ovo. Radio sam kao ljekar u NHS-u, u hitnoj medicini i anesteziologiji. Uzmite dva manja pakovanja leda, umotajte ih u tanku krpu ili laganu majicu i postavite ih na tijelo. Ja najviše volim da ih stavim ispod pazuha dok ležim na boku. U kombinaciji sa ventilatorom, meni je to bilo dovoljno da se opustim i zaspim", rekao je doktor Džoni Betteridž.

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Ovaj trik funkcioniše jer se područje ispod pazuha nalazi blizu velikih krvnih sudova, pa hlađenje tog dijela tijela može pomoći organizmu da lakše spusti temperaturu.

Nedostatak sna tokom velikih vrućina nije samo neprijatan - može uticati i na svakodnevno funkcionisanje. Dobar odmor važan je za imunitet, nivo energije, raspoloženje i zdravlje srca i krvnih sudova.

Zato stručnjaci savjetuju da tokom toplih noći pronađemo načine da pomognemo tijelu da se rashladi, jer kvalitetan san ostaje jedan od najvažnijih faktora za očuvanje zdravlja.

(Večernji.hr)