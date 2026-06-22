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Sve više radnika u ovoj zemlji odlazi na bolovanje zbog stresa i sagorijevanja

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 10:28

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Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.
Foto: Anna Tarazevich/Pexels

Međunarodna kompanija za zapošljavanje Randstad upozorila je na porast broja zaposlenih koji odsustvuju sa posla zbog stresa i sindroma sagorijevanja (burn-out), što dodatno opterećuje već zategnuto tržište rada u Holandiji.

Kompanija navodi da su uzroci tog trenda veliko radno opterećenje, dok simptome povezane sa stresom i sindromom sagorijevanja najčešće prijavljuju žene i mlađe osobe, prenosi NL Times.

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"To je samo po sebi zabrinjavajući trend", rekao je analitičar tržišta rada Bart van Krimpen tokom brifinga za novinare.

U sektorima koji se već suočavaju sa ozbiljnim nedostatkom radne snage, poput zdravstva, obrazovanja i inženjerstva, tržište rada dodatno je zaoštreno.

U kompaniji navode da mladi zaposleni sve češće napuštaju posao i duže odsustvuju zbog zdravstvenih problema.

"Sa sindromom sagorijevanja zaposleni ostaju često kod kuće i do pola godine", navela je kompanija opisujući obrazac odstutvovanja među mlađim radnicima.

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Istaknuto je da odsustva povezana sa mentalnim zdravljem među mladim ženama u zdravstvenom sektoru takođe dovode do problema u zapošljavanju i organizaciji rada.

Od 2022. godine broj osoba koje ne rade zbog bolesti ili invaliditeta porastao je za 10 odsto, dok je zaposlenost u istom periodu povećana za četiri odsto.

Prema podacima Randstada, taj rast posljedica je ne samo sve češćih psiholoških tegoba koje dovode do odsustva sa posla, već i činjenice da su stariji radnici podložniji dugotrajnoj invalidnosti nakon bolesti, kao i posljedica dugotrajne pandemije kovida-19.

"To narušava produktivnost rada koja nam je toliko hitno potrebna, a takođe guši sektore koji se suočavaju sa akutnim nedostacima. Pritisak na poslu i zadovoljstvo poslom takođe pate", rekao je izvršni direktor Randstada u Holandiji, Jeroen Til.

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Til smatra da problem zahtijeva hitnu reakciju i ističe da bi menadžeri trebalo više da se usmjere na rano prepoznavanje psiholoških tegoba kod zaposlenih.

"Ako stvari učinimo zdravijim i atraktivnijim na početku, možemo spriječiti izostajanje sa posla", rekao je on.

Kompanija se osvrnula i na prijedlog zakona kojim bi radnici sa fleksibilnim ugovorima dobili veću sigurnost zaposlenja, uključujući meru prema kojoj bi radnici angažovani preko agencija za privremeno zapošljavanje imali iste uslove rada kao stalno zaposleni.

"Potražnja za privremenim radnicima ostaje evidentna. Fleksibilnost i prilagodljivost na našem tržištu rada su i ostaće neophodne, uključujući i za naše klijente", rekao je Til.

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On je ocijenio da takve mjere neće rešiti osnovne strukturne probleme na tržištu rada, prije svega nedostatak radne snage i stagnaciju produktivnosti.

(Tanjug)

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Holandija

Radnici

stres

stres zbog posla

umor

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