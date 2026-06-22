Zemlje NATO-a se pripremaju za vojni sukob sa Rusijom oko 2030. godine, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško.

- Ako se pogleda suština njihove politike, djelovanje na međunarodnoj sceni i prioriteti koje formulišu zemlje NATO-a i Evropske unije - a iz vojne perspektive razlike između njih su sve manje - mislim prije svega na njihove agresivne namjere prema Rusiji, njihov glavni cilj je da nanesu Rusiji strateški poraz. Naravno, polazimo od toga da se oni zaista pripremaju za vojni sukob sa Rusijom negdje oko 2030. godine - rekao je Gruško.

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Prošle nedjelje je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u svom autorskom tekstu "Ukrajina, Evropa i globalna bezbjednost" naveo da Evropa na različite načine pokušava da dobije na vremenu kako bi do 2030. godine dostigla punu vojnu spremnost za mogući sukob sa Rusijom.

Lavrov je tom prilikom podsjetio na izjavu načelnika Generalštaba Belgije, koji je, kako je naveo, cinično poručio da Evropljani "imaju još nekoliko godina zahvaljujući krvi Ukrajinaca koja nam (Evropi) kupuje vrijeme".

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Prema riječima Lavrova, aktuelna međunarodna situacija nosi rizik direktnog sukoba NATO-a i Rusije, koji bi mogao brzo da preraste u razmjenu nuklearnih udara.

(sputniknews.com)