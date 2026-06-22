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Sedam zemljotresa registrovano kod obale Krima

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 09:51

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Испуцала земља усљед земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Ukupno sedam zemljotresa registrovano je jutros kod obale Krima, blizu Sevastopolja, saopštio je guverner tog grada Mihail Razvožajev.

- Prema najnovijim podacima Krimske seizmološke mreže, jutros se dogodilo sedam zemljotresa u Crnom moru - napisao je Razvožajev na "Telegramu".

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Jedan od najsnažnijih zemljotresa, magnitude 3,7 stepeni po Rihterovoj skali, dogodio se 26 kilometara od Sevastopolja, a zemljotres magnitude 4,4 stepena na 30 kilometara od grada.

Nema izvještaja o materijalnoj šteti, a Razvožajev je pozvao stanovništvo da ostane mirno, uz napomenu da stručnjaci kažu da je takva seizmološka aktivnost kod Krima normalna, te da su mogući dodatni potresi tokom dana.

(SRNA)

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Krim

Zemljotres

potres

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