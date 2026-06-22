Tramp: Ormuski moreuz otvoren, nafta šiklja

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp oštro je kritikovao izvještavanje lista Njujork tajms o rezultatima američkog rata sa Iranom, odbacujući ocjene analitičara na koje se taj list poziva da sukob nije donio značajne promjene i poručivši da za taj medij rade "korumpirane i neetičke kukavice".
"Naslov u korumpiranom i propalom Njujork tajmsu - 'Šta se promijenilo poslije skoro 4 mjeseca rata? Analitičari kažu ne mnogo'. Stvarno? Njihova vojska je gotova, njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihove lansirne rampe, rakete, dronovi i proizvodnja istih, skoro su nestali, njihova dva vodeća rukovodstva su nestala, njihova inflacija je na 250 odsto, njihova ekonomija je slomljena, njihovi vojnici ne primaju plate", rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social.
Ocjenjujući dostignuća SAD u ratu sa Iranom, Tramp rekao da je "Ormuski moreuz otvoren, nafta šiklja", a da su američka berza i radna mjesta na rekordno visokim nivoima.
"To se promijenilo, a oni su korumpirane i neetičke kukavice, i još mnogo toga ", kazao je Tramp, obraćajući se Njujork tajmsu.
The headline in the Corrupt and Failing New York Times: “What Changed After Almost 4 Months of War? Analysts Say Not Much.” REALLY? Their Military is DONE, their Navy is GONE, their Air Force is GONE, their Launching Pads, Missiles, Drones and Manufacturing of same, is almost… pic.twitter.com/1Yzjdn8NdZ— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 21, 2026
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