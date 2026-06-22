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Tramp: Ormuski moreuz otvoren, nafta šiklja

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 09:00

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Трамп: Ормуски мореуз отворен, нафта шикља
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp oštro je kritikovao izvještavanje lista Njujork tajms o rezultatima američkog rata sa Iranom, odbacujući ocjene analitičara na koje se taj list poziva da sukob nije donio značajne promjene i poručivši da za taj medij rade "korumpirane i neetičke kukavice".

"Naslov u korumpiranom i propalom Njujork tajmsu - 'Šta se promijenilo poslije skoro 4 mjeseca rata? Analitičari kažu ne mnogo'. Stvarno? Njihova vojska je gotova, njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihove lansirne rampe, rakete, dronovi i proizvodnja istih, skoro su nestali, njihova dva vodeća rukovodstva su nestala, njihova inflacija je na 250 odsto, njihova ekonomija je slomljena, njihovi vojnici ne primaju plate", rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social.

Ocjenjujući dostignuća SAD u ratu sa Iranom, Tramp rekao da je "Ormuski moreuz otvoren, nafta šiklja", a da su američka berza i radna mjesta na rekordno visokim nivoima.

"To se promijenilo, a oni su korumpirane i neetičke kukavice, i još mnogo toga ", kazao je Tramp, obraćajući se Njujork tajmsu.

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Tagovi :

Donald Tramp

Ormuski moreuz

Nafta

Iran Amerika pregovori

Amerika

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