Pucnjava u školi, ubijene tri osobe: Jedan napadač uhapšen

Tri osobe su poginule, a pet je povrijeđeno u pucnjavi u školi na Filipinima, saopštila je danas filipinska policija.

Povrijeđeni su prevezeni u obližnje medicinske ustanove na liječenje, prenosi Rojters.

Incident se dogodio u Nacionalnoj srednjoj školi San Hoze u gradu Takloban u provinciji Lejte.

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Regionalna policijska uprava rasporedila je dodatno osoblje u školu kako bi se osigurala bezbjednost učenika, osoblja, roditelja i okolne zajednice.

Kako je navedeno, jedan osumnjičeni za napad je uhapšen, a drugi je i dalje na slobodi. Policija istražuje okolnosti koje su izazvale incident.