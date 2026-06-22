Pucnjava u školi, ubijene tri osobe: Jedan napadač uhapšen

Autor:ATV redakcija
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Tri osobe su poginule, a pet je povrijeđeno u pucnjavi u školi na Filipinima, saopštila je danas filipinska policija.
Povrijeđeni su prevezeni u obližnje medicinske ustanove na liječenje, prenosi Rojters.
Incident se dogodio u Nacionalnoj srednjoj školi San Hoze u gradu Takloban u provinciji Lejte.
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Regionalna policijska uprava rasporedila je dodatno osoblje u školu kako bi se osigurala bezbjednost učenika, osoblja, roditelja i okolne zajednice.
Kako je navedeno, jedan osumnjičeni za napad je uhapšen, a drugi je i dalje na slobodi. Policija istražuje okolnosti koje su izazvale incident.
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