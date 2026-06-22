U Francuskoj zbog vrućina zatvoreno 845 škola i fakulteta

Francuski ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefre saopštio je da će danas 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, a da će dodatnih 1.800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali djecu samo u prepodnevnim smenama.

Žefre je kazao da će škole i fakulteti ostati zatovreni "uglavnom u departmanima pod crvenom upozorenjem" na vrućine, prenosi televizija BFM.

Prema podacima francuske meteorološke službe, danas se u toj zemlji očekuje intenziviranje toplotnog talasa, zbog čega je u 49 departmana proglašen crveni stepen upozorenja, dok je u 40 proglašen narandžasti stepen upozorenja, što je za sada rekordan broj departmana koji su pogođeni najvišim upozorenjima na toplotni talas.

Prema prognozama metorologa, danas se u Francuskoj očekuje maksimalna temperatura od 37 do 42 stepeni Celzijusa, koja će se "približiti ili čak premašujući apsolutne rekorde (za sve mjesece) u nekim područjima".

Očekuje se da će izuzetno visoke minimalne i maksimalne temperature potrajati i u narednim danima.

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Francuski predsjednik Emanuel Makron saopštio je da će vlada te zemlje, povodom toplotnog talasa, danas održati novi međuresorni krizni sastanak.

Makron je podsjetio građane da je važno da "slijede sve preporuke", i da budu "oprezni".

/Tanjug/