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''Makron je svrgnut'': Muškarac zapucao na Žandarmeriju u Francuskoj

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ATV redakcija
21.06.2026 21:07

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Nesvakidašnja i opasna drama odigrala se u Francuskoj kada je muškarac (82) otvorio vatru na pripadnike nacionalne žandarmerije, čvrsto vjerujući da je u zemlji izbila revolucija i da je predsjednik Emanuel Makron svrgnut sa vlasti.

Vremešni penzioner je naoružan izašao iz svoje kuće i pred šokiranim komšijama počeo na sav glas da viče: "Makron je svrgnut, počela je revolucija!", prenosi Le Figaro.

Зоран С.

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Uplašeni građani su odmah alarmirali snage bezbjednosti, ali je dolazak patrole na lice mjesta dodatno eskalirao situaciju u Francuskoj.

Umjesto da se smiri, rastrojeni starac je uperio oružje prema žandarmima i ispalio tri hica u njihovom pravcu.

U ovoj razmjeni vatre, dvojica pripadnika francuske žandarmerije su pogođena i zadobila su rane u predjelu nogu.

Nakon što su snage bezbjednosti uzvratile vatru kako bi neutralisale prijetnju, napadač se povukao i zabarikadirao u podrumu svoje kuće, pošto je u puškaranju najvjerovatnije ranjen u ruku.

Hapšenje nakon opsade

Policijske snage su brzo blokirale čitav kvart i pokrenule akciju upada u objekat. Nakon kraće opsade podrumskih prostorija, specijalne jedinice su uspjele da savladaju 82-godišnjaka i liše ga slobode bez daljih žrtava.

Ranjeni žandarmi su hitno prevezeni u najbližu bolnicu i, prema prvim ljekarskim izvještajima, njihovi životi nisu ugroženi.

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Uhapšeni penzioner je takođe medicinski zbrinut zbog povrede šake, a protiv njega je pokrenuta istraga zbog pokušaja ubistva službenih lica.

Prema nezvaničnim informacijama, biće sprovedeno i detaljno psihijatrijsko vještačenje kako bi se utvrdilo šta je navelo starca na ovako radikalan i sumanut potez.

(Informer)

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Tagovi :

Francuska

Pucnjava

Emanuel Makron

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