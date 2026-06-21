Tramp: Kir Starmer će podnijeti ostavku

Kako pišu britanski mediji, izvještaji sugerišu da premijer Velike Britanije ser Kir Starmer provodi vikend sa suprugom u Čekersu kako bi razgovarao o svojoj budućnosti.

Ministar privrede Piter Kajl izjavio je za "Skaj njuz" Trevora Filipsa da premijer "razmišlja o političkim realnostima".

Predsjednik SAD Donald Tramp se oglasio povodom potencijalnog odlaska sera Kira Starmera iz Dauning strita, tvrdeći da će "on podnijeti ostavku".

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"Doživio je težak neuspjeh u dvije veoma važne oblasti - imigraciji i energetici", dodao je predsednik SAD.

Tramp je takođe pozvao Veliku Britaniju da "otvori naftna polja u Sjevernom moru".

Vrijedi naglasiti da ovo nije stav koji je Dauning strit iznosio tokom vikenda - umjesto toga, oni ukazuju na Starmerove izjave od petka, kada je rekao da će se boriti protiv svakog izazova za liderstvo koji mu se nađe na putu.

List "Obzerver" je prenio da Starmer razmišlja o tome da sutra objavi namjeru da podnese ostavku na mjesto lidera Laburista.

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Međutim, jutros je ministar privrede i trgovine Piter Kajl odbacio ove izveštaje, rekavši za Skaj Njuz: "Nemam razloga da vjerujem da su istiniti".

Dodao je da "vidi mnogo spekulacija u javnosti".

(Telegraf)

