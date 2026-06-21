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Drama na evropskom nebu: NATO hitno digao lovce

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 17:32

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Еурофајтер
Foto: Screenshot / YouTube

Rumunija je podigla dva lovca tipa "eurojfajter" u blizini granice sa Ukrajinom kao odgovor na približavanje dronova rumunskom vazdušnom prostoru.

Iz Ministarstva odbrane Rumunije su saopštili da su mjere preduzete na sjeveru okruga Tulča nakon što je otkrivena grupa dronova 22 kilometra sjeveroistočno od ukrajinskog grada Vilkove, prenosi "Srna".

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Poletjela su dva lovca Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva tipa "eurofajter", koja su bila u dežurstvu u okviru NATO misije.

"Nije bilo izvještaja o padu dronova na tlo ili upadu u rumunski vazušni prostor", naveli su iz rumunskog Ministarstva.

Александра Пријовић

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Nacionalni vojni komandni centar obavijestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije da preduzme mjere za uzbunjivanje stanovništva okruga Tulča zbog vazdušne opasnosti.

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Rumunija

NATO

NATO avioni

Dronovi

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