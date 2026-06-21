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Automobil pun mladih sletio u kanal, troje mrtvih

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 14:38

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Полиција аутомобил Италија
Foto: kay de vries/Pexels

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Senu, na širem području Milana, život je izgubilo više mladih osoba nakon što je automobil sletio u kanal.

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 5 časova, kada je Audi u kojem je bilo najmanje devetoro mladih sletio s puta u kanal Vilorezi, piše "Corriere della Sera".

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Spasilačke ekipe izvukle su iz kanala tijelo 18-godišnje djevojke. U toku je potraga za još dvojicom mladića, starosti 18 i 17 godina, za koje se vjeruje da su ostali zarobljeni u potopljenom vozilu.

Nekoliko povrijeđenih, uzrasta između 17 i 19 godina, prevezeno je u bolnicu Niguarda u Milanu. Prema dostupnim informacijama, njihove povrede nisu teške i nisu opasne po život.

Prema prvim podacima, automobilom je upravljao 19-godišnji državljanin Italije. U vozilu se u trenutku nesreće nalazilo najmanje devet osoba, od kojih su neke bile maloljetne.

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Vatrogasci i dalje rade na izvlačenju vozila iz kanala, dok karabinjeri iz stanica u Cesateu i Rhou sprovode istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok slijetanja automobila s puta.

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Italija

Saobraćajna nesreća

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sletio automobil

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