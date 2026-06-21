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Tragedija u Londonu: Troje ljudi poginulo u požaru

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 12:10

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Troje ljudi poginulo je u požaru koji je izbio u paviljonu u naselju Vajt siti u Londonu, saopštila je Londonska vatrogasna brigada.

Dvije osobe su proglašene mrtvima na mjestu događaja, a muškarac, koji je bio prevezen u bolnicu na dalje liječenje, preminuo usljed zadobijenih povreda.

Uzrok požara istražuju specijalizovani istražioci Londonske vatrogasne brigade, u saradnji sa Metropoliten policijom.

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London

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