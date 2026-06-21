Tragedija u Londonu: Troje ljudi poginulo u požaru

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Troje ljudi poginulo je u požaru koji je izbio u paviljonu u naselju Vajt siti u Londonu, saopštila je Londonska vatrogasna brigada.
Dvije osobe su proglašene mrtvima na mjestu događaja, a muškarac, koji je bio prevezen u bolnicu na dalje liječenje, preminuo usljed zadobijenih povreda.
Uzrok požara istražuju specijalizovani istražioci Londonske vatrogasne brigade, u saradnji sa Metropoliten policijom.
Svijet
Horor usred bijela dana: Žena silovana u parku
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
13
14
13
13
13
01
12
50
12
47
Trenutno na programu