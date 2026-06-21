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Horor usred bijela dana: Žena silovana u parku

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 11:57

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Žena je navodno silovana u parku usred bijela dana, a napadač, koji je bio obučen u crno i imao prekriveno lice, pobjegao je s lica mjesta.

Policija je u srijedu, 17. juna, u popodnevnim časovima pozvana u Centralni šumski park u Hanliju, u Stouku na Trentu, nakon što je žrtva prijavila napad.

Prema opisu policije, osumnjičeni je visok oko 190 centimetara, bio je potpuno obučen u crno, a glava mu je bila pokrivena. Specijalizovani policijski timovi trenutno pružaju neophodnu podršku žrtvi ovog teškog krivičnog djela.

Policija traži svjedoka

Istražioci su pozvali muškarca koji se bavi trčanjem da im se javi, jer vjeruju da bi mogao pomoći u istrazi. Naime, između 11:30 i 11:50 časova, taj trkač je prošao pored žrtve u trenutku dok je ona izlazila iz žbunja, krećući se u pravcu parkinga, i tom prilikom je pitao da li je dobro.

Povezanost incidenata?

Policija je saopštila i da je ranije istog dana u istom parku zabilježen još jedan incident, kada je nepoznati muškarac prišao drugoj ženi dok je šetala psa, zamolio da ga pomazi, a zatim otišao. U ovom slučaju, muškarac je opisan kao starija osoba u zelenoj voštanoj jakni, sivim šorcevima i plavim „kroks“ patikama.

Ipak, policija naglašava da za sada nema dokaza koji bi doveli u vezu ova dva događaja.

Detektivi koji rade na slučaju apeluju na sve građane koji imaju bilo kakve informacije o ovim događajima da se jave nadležnim organima, prenosi "The Sun".

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Tagovi :

Silovanje

fizički napad

istraga

Napadač

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