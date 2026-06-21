Automobil smrskan, vatrogasci izvlačili povrijeđene: Teška nesreća u Zagrebu

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se noćas oko jedan sat na zagrebačkoj Ljubljanskoj aveniji. Je li uzrok bila neprilagođena brzina ili nešto drugo, još nije poznato.

Odmah po dojavi o nesreći u kojoj su učestovala dva vozila, terenac BMW X5 zagrebačkih oznaka te Audi A6 virovitičkih oznaka, na mjesto nesreće kod kućnoj broja 6 pristigle su sve dežurne hitne službe.

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Zagrebački vatrogasci su, kako saznaje Jutarnji list, imali zadatak s boka BMW koji je bio prevrnut i naslonjen na električni stup skinuti muškarca te ga predati ekipi Hitne medicinske pomoći. Iz istog vozila su izvukli još jednu žensku osobu nakon što su prethodno izrezali lim krova s hidrauličnim alatom.

Policijski uviđaj na mjestu nesreće trajao je satima te će uskoro biti poznate okolnosti koje su dovele do nesreće, kao i zdravstveno stanje dvoje povrijeđenih iz terenca, a koji su prevezeni u zagrebačku bolnicu na sanaciju povreda.