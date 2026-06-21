Slovenac (53) se samozadovoljavao na balkonu u Zadru: Evo šta je policija pronašla

Zadarska policija je u petak, oko 20:50 časova, primila dojavu o neprimjerenom ponašanju muškarca na balkonu u gradskom naselju Voštarnica, nakon čega je uslijedilo brzo hapšenje.

Policajci su po dolasku na lice mjesta zatekli 53-godišnjeg državljanina Slovenije koji je svojim postupcima, vidljivim prolaznicima, vrijeđao moralne osjećaje građana. Muškarac je, naime, na otvorenom balkonu obavljao radnje seksualne prirode, odnosno samozadovoljavao se.

Tokom policijskog postupanja, kod njega je pronađena i manja količina kokaina, koja je odmah oduzeta.

Slovenac je uhapšen i priveden u policijske prostorije, gdje je nad njim sprovedeno kriminalističko istraživanje. Nakon što je dokazana njegova krivica, u subotu je uz optužni prijedlog doveden pred Prekršajni odjel Opštinskog suda u Zadru.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kao i Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga, izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 866 evra, prenosi Dnevnik.hr.