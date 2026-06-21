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Zoran htio da se ubije nakon krvavog pira? Pucao u majku i oca kod Petrovca na Mlavi

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 09:15

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Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца
Foto: Pexel/ www.kaboompics.com

Zoran S. iz sela Šetonje kod Petrovca na Mlavi sinoć je oko 21 čas iz vatrenog oružja pucao na svoje roditelje u porodičnoj kući, kada je teško ranio majku.

Kako svjedoče njegovi prijatelji, u pitanju su bili jako loši porodični odnosi, a svi su mislili da će nakon tragedije Zoran sebi oduzeti život.

Užasu kod Petrovca na Mlavi, kako svjedoče komšije, prethodila je žestoka verbalna rasprava u porodičnom domu. U naletu bijesa, Zoran S. je potegao vatreno oružje i ispalio više hitaca u pravcu oca i majke. Metak je promašio oca, ali je majka teško povrijeđena. Ona je hitno prevezena u bolnicu, gdje se ljekari trenutno bore za njen život.

Kako svjedoče komšije, iz porodične kuće se čula strašna galama, a ubrzo potom i pucnji.

"Vikao je na sav glas da će pobiti i njih i sebe, a onda je u mraku pobjegao sa mjesta zločina", navode uplašeni mještani.

Zoran S. je nakon krvavog čina pobjegao sa lica mjesta, a njegovi prijatelji su, mislili da se sklonio negdje da oduzme sebi život.

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"Kada ga policija nije pronašla na mjestu zločina, a kako je već neko vrijeme pričao o tome da će da se ubije, a onda i pred pucnjavu da će 'ubiti i njih i sebe', mislili smo da će zaista to i da uradi", svjedoče za Informer.rs prijatelji.

Ipak, Zoran S. se nakon nepuna tri sata predao policiji, kada je i ispitan o jezivom slučaju.

Prema pisanju pomenutog medija, Zoran S. je u posljednje vrijeme bio u teškom stanju. Neko vrijeme već nije radio, a prethodno je držao pečenjaru. Nedavno se i razveo, pa je živio samo sa sinom koji ide u srednju školu. Prolazio je kroz težak period, a kako svjedoče njegovi prijatelji, odnosi sa ocem i majkom su bili problematični.

Samo dva sata prije nego što je pucao na svoje roditelje, Zoran se oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk, kada je nagovijestio tragediju:

"Ljudi, hvala vam svima, vidimo se na nekom boljem mjestu. Ja ovu borbu sam protiv svih nisam izdržao."

Neposredno prije toga, objavio je pjesmu Šerifa Konjevića "Sin" i poslao svom djetetu poruku: "Oprosti mi, sine, morao sam."

I prethodnih dana on je na društvenoj mreži pisao o problemima. Prije dva dana objavio je nekoliko rečenica o porodičnim odnosima koji, kako nerado pričaju oni koji su poznavali ovu porodicu, nisu bili dobri. Zoran je o tome upravo i pisao.

Policijski uviđaj na mjestu nesreće završen je kasno sinoć, a dalja istraga utvrdiće tačne motive ove teške porodične tragedije. Zoran S. se predao policiji nešto prije 23 časa i odmah je saslušan od strane policijskih inspektora.

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pokušaj samoubistva

Petrovac na Mlavi

istraga

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