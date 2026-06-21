Muškarac ranjen u pucnjavi kod Čelića

U naselju Lukavica, u opštini Čelić, sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je jedno lice zadobilo povrede.

Incident se dogodio oko 20:50 časova u porodičnoj kući čiji je vlasnik lice inicijala S.Đ. U pucnjavi je ranjen 49-godišnji A.B. iz Vražića.

Povrijeđeni muškarac je nakon ukazane pomoći hitno prevezen u Kliniku za ortopediju JZU UKC Tuzla, gdje su mu konstatovane prostrelne rane stopala.

Na lice mjesta odmah su izašle jake policijske snage, uključujući pripadnike PS Čelić, Tima za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, kao i istražitelje OKP PU Tuzla.

Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona rukovodi istragom, a po njegovom nalogu u toku je pretres kuće u kojoj se dogodio incident.

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona za naš portal poručuju da su svi učesnici ovog događaja pod policijskim nadzorom.

"Situacija je pod potpunom kontrolom i nema razloga za uznemirenost građana", navode iz policije.