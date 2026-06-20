Detalji teške nesreće kod Banjaluke: Poginule dvije žene i muškarac

Služba hitne medicinske pomoći JZU "Dom zdravlja" Banjaluka oglasila se o stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se desila danas u mjestu Prijakovci na magistralnom putu Banjaluka - Prijedor.

"Prema informacijama sa mjesta događaja, smrtno su stradale dvije ženske i jedna muška osoba, čiji identitet za sada nije poznat", navodi se u saopštenju Službe hitne medicinske pomoći.

Oni dodaju da su danas (20. Juna) u 14.39 časova putem dispečerskog centra zaprimili prijavu o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Prijakovci.

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Odmah po prijemu poziva na lice mjesta upućena je jedna kompletna ekipa Službe hitne medicinske pomoći sa sanitetskim vozilom.

Na zahtjev, a po pozivu policijskog službenika koji se nalazio na mjestu događaja, upućena je i druga medicinska ekipa sa dodatnim sanitetskim vozilom radi pružanja pomoći povrijeđenima.

"Dolaskom na mjesto nesreće medicinski timovi zatekli su tri lica bez znakova života", dodaje se u saopštenju.

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Tri povrijeđene osobe, muškarac, žena i dijete starosti osam godina, nakon ukazane hitne medicinske pomoći na licu mjesta, sanitetskim vozilima prevezene su u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na dalje liječenje.

Na intervenciji su, pored ekipa Službe hitne medicinske pomoći JZU "Dom zdravlja" Banjaluka, učestvovali i pripadnici policije i vatrogasno-spasilačke službe.