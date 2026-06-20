Sudar 4 automobila: Teška saobraćajna nesreća kod Banjaluke

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U Prijakovcima kod Banjaluke dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala četiri automobila.

Na licu mjesta su policija i Hitna pomoć koja obavlja uviđaj. Hronika Tragedija kod Gradiške: Muškarac poginuo prilikom prevrtanja traktora Kako Provjereno.info saznaje, u nesreći ima poginulih osoba.

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