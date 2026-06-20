Logo

Sudar 4 automobila: Teška saobraćajna nesreća kod Banjaluke

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 16:05

Komentari:

0
Судар 4 аутомобила: Тешка саобраћајна несрећа код Бањалуке
Foto: ATV

U Prijakovcima kod Banjaluke dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala četiri automobila.

Na licu mjesta su policija i Hitna pomoć koja obavlja uviđaj.

udes traktor

Hronika

Tragedija kod Gradiške: Muškarac poginuo prilikom prevrtanja traktora

Kako Provjereno.info saznaje, u nesreći ima poginulih osoba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

udes

Komentari (0)

Više iz rubrike

Трагедија код Градишке: Мушкарац погинуо приликом превртања трактора

Hronika

Tragedija kod Gradiške: Muškarac poginuo prilikom prevrtanja traktora

1 h

0
Полиција Србија

Hronika

Bivša radnica upala u dom za starije, pa nožem napala dvije žene: Užas u Beogradu

2 h

0
Шта ће се десити када дјечак убица из Рибникара напуни 18 година: Могу га пустити на слободу?

Hronika

Šta će se desiti kada dječak ubica iz Ribnikara napuni 18 godina: Mogu ga pustiti na slobodu?

4 h

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Hronika

Nasuo gorivo za 130 KM, pa "ispario" sa pumpe

6 h

0

  • Najnovije

17

10

Još jedna tragedija u Srpskoj

16

56

Za ova tri znaka slijedi veliki preokret: Sve će im ići od ruke

16

39

Kako ukoniti pesticide sa voća i povrća?

16

38

Dodik: Pukovnik Matović ostavio dubok trag u Vojsci Republike Srpske

16

30

Tri osobe poginule u stravičnoj nesreći kod Banjaluke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima