Sudar 4 automobila: Teška saobraćajna nesreća kod Banjaluke

Autor:ATV redakcija
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U Prijakovcima kod Banjaluke dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala četiri automobila.
Na licu mjesta su policija i Hitna pomoć koja obavlja uviđaj.
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Tragedija kod Gradiške: Muškarac poginuo prilikom prevrtanja traktora
Kako Provjereno.info saznaje, u nesreći ima poginulih osoba.
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