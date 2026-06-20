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Šobot o stanju povrijeđenih u udesu kod Prijakovaca: Troje stranih državljana u UKC-u

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 19:18

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot rekao je za RTRS da su, nakon današnje teške nesreće u Prijakovcima kod Banjaluke, u UKC primljena tri strana državljana od kojih je dvoje odraslih i jedno maloljetno lice.

- Radi se o muškarcu i ženi sa težim tjelesnim povredama i nalaze se u životnoj opasnosti - rekao je Šobot.

On je naveo da je žena trenutno u operacionoj sali, dok je dijete smješteno na intenzivnoj pedijatrijskoj njezi, dodajući da je u toku kompletna dijagnostika.

Нормализован саобраћај Бањалука-Приједор

Društvo

Normalizovan saobraćaj u Prijakovcima kod Banjaluke

- Radi se o životno ugroženim licima i radi se sve što se može da se njihovo stanje stabilizuje - rekao je Šobot.

Podsjećamo, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Prijakovcima kod Banjaluke poginule su dvije žene i muškarac.

Несрећа Пријаковци

Hronika

Detalji teške nesreće kod Banjaluke: Poginule dvije žene i muškarac

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Nikola Šobot

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

UKC Republike Srpske

povrijeđeni

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