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Ako se budite zbog žeđi u toku noći, evo šta vam tijelo poručuje

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 09:05

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Вода чаша
Foto: Pixabay

Stalna potreba za čašom vode može biti znak različitih zdravstvenih stanja, uključujući dijabetes ili hormonski disbalans. Ipak, u najvećem broju slučajeva uzrok je jednostavan, nedovoljan unos tečnosti tokom dana. Problem se može pojačati tokom toplih noći ili nakon obilnih i slanih obroka.

Povećana žeđ i potencijalni uzroci

Povećana žeđ, posebno kada je praćena čestim mokrenjem, može biti jedan od klasičnih simptoma dijabetesa tipa 1 ili tipa 2. Slični simptomi mogu se javiti i kod suvih usta (kserostomija), što može biti posljedica disanja na usta tokom spavanja, hrkanja ili spavanja sa otvorenim ustima.

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Na pojavu pojačane žeđi utiču i životne navike. Konzumacija slane, začinjene hrane ili alkohola u večernjim satima može dovesti do izraženog osjećaja žeđi tokom noći.

Takođe, određeni lijekovi, poput antihistaminika, diuretika i lijekova za povišen krvni pritisak, mogu izazvati suvoću u ustima i povećanu potrebu za tečnošću.

Hormonski i drugi zdravstveni faktori

Stručnjaci upozoravaju da uzrok mogu biti i hormonski poremećaji, kao što su problemi sa štitnom žlijezdom, odnosno hipertireoza, dijabetes insipidus ili bolesti bubrega.

Pored toga, i psihološki faktori mogu uticati na osjećaj žeđi, kao i uslovi u okruženju, pregrijana spavaća soba može dovesti do pojačanog znojenja i gubitka tečnosti tokom noći.

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Kada se treba javiti ljekaru?

Povremena noćna žeđ najčešće nije razlog za zabrinutost. Međutim, ako se javlja svake noći i praćena je simptomima poput:

  • čestog mokrenja
  • naglog gubitka težine
  • hroničnog umora
  • suvih usta

važno je obratiti se ljekaru. U takvim slučajevima preporučuje se i provjera nivoa glukoze u krvi.

Kako ublažiti noćnu žeđ?

Stručnjaci savjetuju redovnu hidrataciju tokom cijelog dana, a ne samo u večernjim satima. Takođe je važno održavati prijatnu temperaturu i odgovarajuću vlažnost vazduha u spavaćoj sobi.

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Preporučuje se i smanjenje unosa soli i alkohola uveče, kao i lagana večera ako je žeđ povezana sa osjećajem gladi.

Ako noćna žeđ postane učestala ili se pojave zabrinjavajući simptomi, ne treba odlagati posjetu ljekaru. Rana dijagnostika je ključ uspješnog liječenja potencijalno ozbiljnih stanja.

(Sensa)

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Zašto smo žedni u toku noći

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