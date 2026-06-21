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Температуре вртоглаво расту: Пред нама је један од најтоплијих дана у години

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 08:55

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Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској јутро је освануло сунчано и топло, а према прогнозама метеоролога, током дана нас очекује прави врели талас са максималним температурама до 36 степени Целзијусових.

Јутарња температура у осам часова била је највиша у Бијељини, гдје је измјерено 24 степена.

У Приједору и Требињу забиљежена су 23 степена, док је у Билећи, Мраковици и Бањалуци измјерен 21 до 22 степена Целзијусова. У Рибнику и Вишеграду жива у термометру се зауставила на 20. подиоку, док је у Новом Граду било 19 степени.

У Кнежеву и Мркоњић Граду измјерено је 18 степени, а у Хан Пијеску, Шипову, Рудом и Сребреници 17 степени. Најсвјежије је било у Гацку, Сокоцу, Фочи и на Чемерну, гдје су измјерена 162 степена Целзијусова.

У протекла 24 часа на територији Републике Српске није било падавина.

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Синоптичари наводе да се наставља утицај гребена са југозапада који доноси прилив веома топлог ваздуха. Због снажног антициклона из централне и јужне Европе, ваздушни притисак је изнад нормале.

Током дана преовладаваће претежно сунчано и веома вруће вријеме. Поподне и увече доћи ће до умјереног развоја облачности, која само понегдје на истоку Републике Српске може донијети краткотрајне пљускове. Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверног и сјевероисточног смјера.

Максимална дневна температура ваздуха кретаће се од 32 до 36 степени Целзијусових, док ће у вишим предјелима бити нешто пријатније, са максималном температуром око 25 степени.

У Бањалуци ће такође бити претежно сунчано и вруће, уз слаб до умјерен сјевероисточни вјетар. Максимална температура у граду на Врбасу достићи ће око 36 степени Целзијусових.

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