Температуре вртоглаво расту: Пред нама је један од најтоплијих дана у години

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској јутро је освануло сунчано и топло, а према прогнозама метеоролога, током дана нас очекује прави врели талас са максималним температурама до 36 степени Целзијусових.
Јутарња температура у осам часова била је највиша у Бијељини, гдје је измјерено 24 степена.
У Приједору и Требињу забиљежена су 23 степена, док је у Билећи, Мраковици и Бањалуци измјерен 21 до 22 степена Целзијусова. У Рибнику и Вишеграду жива у термометру се зауставила на 20. подиоку, док је у Новом Граду било 19 степени.
У Кнежеву и Мркоњић Граду измјерено је 18 степени, а у Хан Пијеску, Шипову, Рудом и Сребреници 17 степени. Најсвјежије је било у Гацку, Сокоцу, Фочи и на Чемерну, гдје су измјерена 162 степена Целзијусова.
У протекла 24 часа на територији Републике Српске није било падавина.
Хроника
Детаљи несреће код Бањалуке: Повријеђено троје Руса, међу њима и дијете
Синоптичари наводе да се наставља утицај гребена са југозапада који доноси прилив веома топлог ваздуха. Због снажног антициклона из централне и јужне Европе, ваздушни притисак је изнад нормале.
Током дана преовладаваће претежно сунчано и веома вруће вријеме. Поподне и увече доћи ће до умјереног развоја облачности, која само понегдје на истоку Републике Српске може донијети краткотрајне пљускове. Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверног и сјевероисточног смјера.
Максимална дневна температура ваздуха кретаће се од 32 до 36 степени Целзијусових, док ће у вишим предјелима бити нешто пријатније, са максималном температуром око 25 степени.
У Бањалуци ће такође бити претежно сунчано и вруће, уз слаб до умјерен сјевероисточни вјетар. Максимална температура у граду на Врбасу достићи ће око 36 степени Целзијусових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
21 мин0
Свијет
21 мин0
Емисије
35 мин0
Република Српска
41 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
09
05
09
02
08
55
08
44
08
44
Тренутно на програму