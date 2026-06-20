"Пут жртвовања и међусобне слоге": Одата почаст погинулим борцима

Аутор:Магдалена Глигић
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"Пут жртвовања, пут међусобне слоге, јединства, уважавања поштовања, другарства, био је то пут са кога се неки нису никада вратили."
Овим ријечима и минутом ћутања у бањалучком Кампусу одата је почаст погинулим припадницима Војске Републике Српске и Војске Републике Српске Крајине. Интонирањем химни Републике Српске и Републике Србије, те постројавањем, окупљање је почело, а положени су вијенци на спомен-обиљежје погинулим припадницима Центра.
"Људи који су се школовали овде прошли су онај пут који је српски војник пролази кроз историју борећи се за слободу од Косова поља до данашњег дана. Били су спремни на жртву, били су спремни да погину били су спремни да дају оно што је највриједније за Републику Српску и слободу били су спремни да дају своје животе. 21 припадник Центра војних школа дао је живот уградио у темеље Републике Српске, три су још увијек нестала" рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Након полагања вијенаца услиједио је поносни дефиле, српска тробојка виорила улицама Бањалуке, од бањалучког Кампуса до Храма Христа Спаситеља гдје су некадашњи питомци и припадници Центара војних школа Војске Републике Српске одали почаст својим погинулим саборцима. У Храму Христа Спаситеља служен је и парастос онима који су своје животе несебично уткали у темеље Републике Српске.
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"Центар војних школа је на данашњи дан прошле године почео своје окупљање с тим и бивши питомци Центра Војних школа су прочели прошле године гдје смо ми у Кампусу поставили плочу на мјесту гдје ћемо у будуће обиљежавати", рекао је Драго Букша, организатор.
"Ми сматрамо да смо дали неки свој допринос од свог срца да би заштитили своју слободу, породицу и остало. Иза нас су породице које смо сачували али нажалост иза нас су и гробови које не смијемо заборавити" рекао је Дејан Ковачевић, питомац Центра војне школе.
Министарство и Влада Републике Српске увијек ће стајати иза оних који су дали највише за слободу Српског народа у току одбрамбено- отаџбинског рата а то су припадници Војске Републике Српске, Војске Републике Српске Крајине и Министарства унутрашњих послова јасна је порука са данашњег окупљања. Након парастоса окупљање је настављено у Центру Бањалука на Тргу српских јунака код Централног спомен-обиљежја палим борцима протеклог одбрамбено-отаџбинског рата.
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