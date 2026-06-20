"Балкан простор на којем се укрштају интереси великих сила"

Аутор:Лана Остојић
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Нови савези и нове подјеле обликују политичку карту Европе, а њихове посљедице све више се осјећају и на Балкану. Од различитих ставова Вашингтона и европских престоница о Украјини и Ирану, до све израженијих неслагања унутар НАТО-а, глобалне промјене утичу и на регионалне односе.
Управо зато је Балкан поново постао простор на којем се укрштају интереси великих сила, поручено је на конференцији.
"Ми то разматрамо са једног теоријског, академског нивоа. Треба упозорити на те процесе, а како ће се то у пракси одразити зависи од великог броја фактора - мишљења политичара, резултата избора и свега што ће овде уследити", рекао је Душан Пророковић, из Института за међународну привреду и политику, Београд.
"САД ће појачати своје присуство на Балкану – нарочито у правцу оних држава које још нису постале чланице НАТО-а и ЕУ. И да ће њихова видљивост бити изражена, а уз то ће бити праћена и политиком Велике Британије", рекао је Милош Шолаја, из Удружења "Центар за лобирање".
Посебну пажњу учесници су посветили формирању нових регионалних савеза. Упозоравају да војна повезивања на Балкану могу додатно усложнити односе у региону и отворити нове безбједносне изазове.
"Тамо гдје се формирају војни савези, а видимо да овај између Хрватске, Албаније и лажне НАТО државе Косова јесте под окриљем водећих земаља у Европи – доноси несрећу. Никада војни савези нису доносили мир", рекао је Митар Ковач, посланик у Народној скупштини Србије.
Након више од три деценије потребно је отворити и питање сврхе и резултата дјеловања Канцеларије високог представника.
"Ја постављам питање свима онима који се баве ОХР-ом – чиме се ОХР може похвалити у задњих пола мандата који је провео у БиХ. Мислим – ако неко ради неуспјешан посао или посао који није завршио, а требао је да заврши – он треба потхитно да оде", рекао је Мирко Околић, бивши замјеник министра одбране у Савјету министара БиХ.
Свијет се налази у периоду великих геополитичких промјена, чије ће се посљедице неминовно одразити и на Балкан, порука је стручњака. Због тога земље региона морају пажљиво пратити глобална кретања и водити рачуна о сопственим интересима у све сложенијем међународном окружењу.
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