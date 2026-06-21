Данас почиње љето: Пред нама је најдужи дан у години

Љето за становнике сјеверне Земљине полулопте почиње данас, 21. јуна у 10 часова и 24 минута, док ће истовремено за становнике јужне полулопте почети зима, саопштило је Астрономско друштво "Руђер Бошковић".

Данас ће обданица трајати 15 часова и 36 минута, а ноћ 8 часова и 24 минута. Сунце прави свој највећи дневни лук изнад хоризонта, излази на сјевероистоку, на југу достиже највећу висину изнад хоризонта током године, а залази на сјеверозападу.

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- Астрономи кажу да се Сунце у свом привидном кретању по еклиптици тада налази у тачки љетнег солстицијума или сунцостаја. Наиме изгледа као да се висина Сунца у подне, око почетка љета, данима не мијења тј. као да Сунце стоји - наводе из Астрономског друштва "Руђер Бошковић".

Љето ће трајати 93 дана, 15 сати и 40 минута, а завршиће се 23. септембра у 02.05 када почиње јесен. Обданица ће се потом скраћивати до 21. децембра, када почиње зима.

(Новости)