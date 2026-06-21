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Дневни хороскоп за 21. јун: Коме стижу романтични тренуци?

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 09:02

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Хороскоп
Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Пред вама је дневни хороскоп који открива шта звијезде предвиђају за ваш знак.

Сазнајте каква вас дешавања очекују на пољу емоција, каријере и здравља.

Ован

Ваше идеје и емотивна интересовања коначно наилазе на позитиван одговор, а партнер се труди да вас додатно охрабри. На пословном плану се налазите у доброј позицији, па је важно да мудро оцијените тренутак за акцију и надмудрите ривале. Осјећате се активно и у сјајној сте психо-физичкој форми.

Бик

Пред вама је прилика да освојите нечију наклоност, зато отворено објасните вољеној особи да вас везују исте емотивне потребе. На послу дјелујете веома позитивно на околину, што је одлична основа за напредак, а важно је само да реагујете у правом тренутку. Сјајно се осјећате, покажите то свима.

Близанци

Нема потребе да према вољеној особи будете сувише строги или хировити; покажите више њежности и разумијевања. На пословном плану кључно је да се правилно разумијете са сарадницима и јасно дефинишете правила заједничке сарадње. Здравље ћете сачувати ако избјегавате нездраву исхрану, алкохол и цигарете.

Рак

Будите дискретни јер би неко могао да разоткрије ваше тајне намјере, посебно зато што партнер будним оком прати сваки ваш корак. С друге стране, на послу дјелујете веома увјерљиво и борите се за бољу позицију. Здравље ћете побољшати уносом више витамина и течности.

Лав

Не оптерећујте се темама које вас непотребно удаљавају од драге особе, јер вам је сада пријеко потребна емотивна подршка. На послу се можда нећете осјећати најбоље уколико трпите због нечије самовоље. Савјет за данас је да будете умјерени и избјегавате непотребне изазове.

Дјевица

Емотивна ситуација се мијења, али немојте се уљуљкивати лажном надом – будите промишљени прије него што било шта изговорите. На послу немојте преувеличавати своје способности, јер често ситни детаљи одлучују о коначном успјеху. Вече посветите релаксацији уз омиљени хоби.

Вага

Жеље које имате нису недостижне, али пред вољеном особом захтијевају додатно стрпљење и упорност. Пробирљивост на послу је ваша врлина, па не дозволите да други мијењају ваше критеријуме. Потребно је да мало успорите свој убрзани ритам и коначно се опустите.

Шкорпија

У љубавном дијалогу поставите јасна правила и не дозволите партнеру претјерану дозу самовоље. Уколико се осјећате психолошки осјетљиво, препустите сарадницима сложеније задатке који изискују већи ментални напор. Свакако, ослоните се на свој ум.

Стријелац

Нема потребе да прикривате намјере пред блиском особом, слободно назовите ствари правим именом. Не дозволите да други умање вриједност вашег успјеха и докажите своје интелектуалне и практичне способности. Пријаће вам шетња или боравак у природи.

Јарац

Имате утисак да вољена особа не разумије ваше намјере, па дјелујете као двије "приче за себе". Оптерећени сте бројним обавезама, али околина очекује да будете ефикасни у рјешавању заједничких питања. Разговор са драгим особама имаће позитиван утицај на ваше психичко стање.

Водолија

Предосјећате да неко интензивно мисли на вас, а примјећујете и скривене емотивне сигнале. Не брините због туђих коментара на послу, јер свако има другачије идеје – само на вријеме испуните своје обавезе. Повећајте пажњу када је ријеч о правилнијој исхрани.

Рибе

Не гајите велике илузије јер се лако заносите, подршку потражите код провјерених пријатеља. На послу је важно да не причате превише пред људима који би ваше ријечи могли искористити у своју корист. Побољшајте своју кондицију, преноси Астролук.

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