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Doktori upozorili: Ova hrana može dovesti do pojave karcinoma

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 15:26

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Доктори упозорили: Ова храна може довести до појаве карцинома
Foto: Pixabay

Ishrana je jedan od faktora na koje možemo uticati kada je riječ o smanjenju rizika od raka.

Ljekari upozoravaju da određene navike, posebno one koje svakodnevno ponavljamo, mogu povećati vjerovatnoću razvoja bolesti.

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– Ishrana je jedan od faktora rizika za rak na koje možemo najviše uticati – ističe radijacijski onkolog dr Veslej Talcott za Parade.

Onkolozi upozoravaju da dan ne bi trebalo redovno započinjati visoko prerađenom hranom bogatom šećerom, poput zaslađenih žitarica i pekarskih proizvoda. Dr Ketan Thanki objašnjava da “višak kalorija i rafinisani ugljenihidrati podstiču debljinu”, a pretilost je povezana s većim rizikom od više vrsta raka.

Dr. Talcott dodaje da je ishrana bogata prerađenom hranom jedan od glavnih pokretača pretilosti.

Zašto je takav doručak problematičan?

Prema onkolozima, visoko prerađena hrana može povisiti nivo inzulina i upalnih proteina koji mogu podstaći rast tumora.

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– To znači da naglo podižu šećer u krvi i inzulin, a ne pružaju osjećaj sitosti – kaže dr Talkott. Dr Trasi Krane upozorava:

– Ako vaš doručak može proći kao desert, onda ne priprema vaše tijelo za ostatak dana, a ni za prevenciju raka – istakao je.

Ne postoji jedinstvena ishrana koja sprečava rak, no ljekari preporučuju ishranu bogatu voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama, nemasnim izvorima proteina i mliječnim proizvodima sa smanjenim udjelom masti.

– Jedan obrok neće izazvati rak, ali obrasci na vašem tanjiru mogu ili povećati rizik ili pomoći u izgradnji otpornosti – napominje dr Krane.

Govoreći o doručku, onkolog dr. Ezekiel J. Emanuel savjetuje:

– Jedite više proteina i vlakana – rekao je.

Kao dobre izbore navodi grčki jogurt s bobičastim voćem, jaja s integralnim tostom i zobenu kašu s voćem i orašastim plodovima.

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– Proteini i biljna hrana prije prerađenog šećera – poručuje dr. Crane, dok dr. Talcott zaključuje da je cilj unijeti dovoljno vlakana i proteina bez naglog skoka šećera u krvi, prenosi N1.

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