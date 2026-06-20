Doktori upozorili: Ova hrana može dovesti do pojave karcinoma

Autor:ATV redakcija
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Ishrana je jedan od faktora na koje možemo uticati kada je riječ o smanjenju rizika od raka.
Ljekari upozoravaju da određene navike, posebno one koje svakodnevno ponavljamo, mogu povećati vjerovatnoću razvoja bolesti.
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– Ishrana je jedan od faktora rizika za rak na koje možemo najviše uticati – ističe radijacijski onkolog dr Veslej Talcott za Parade.
Onkolozi upozoravaju da dan ne bi trebalo redovno započinjati visoko prerađenom hranom bogatom šećerom, poput zaslađenih žitarica i pekarskih proizvoda. Dr Ketan Thanki objašnjava da “višak kalorija i rafinisani ugljenihidrati podstiču debljinu”, a pretilost je povezana s većim rizikom od više vrsta raka.
Dr. Talcott dodaje da je ishrana bogata prerađenom hranom jedan od glavnih pokretača pretilosti.
Prema onkolozima, visoko prerađena hrana može povisiti nivo inzulina i upalnih proteina koji mogu podstaći rast tumora.
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– To znači da naglo podižu šećer u krvi i inzulin, a ne pružaju osjećaj sitosti – kaže dr Talkott. Dr Trasi Krane upozorava:
– Ako vaš doručak može proći kao desert, onda ne priprema vaše tijelo za ostatak dana, a ni za prevenciju raka – istakao je.
Ne postoji jedinstvena ishrana koja sprečava rak, no ljekari preporučuju ishranu bogatu voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama, nemasnim izvorima proteina i mliječnim proizvodima sa smanjenim udjelom masti.
– Jedan obrok neće izazvati rak, ali obrasci na vašem tanjiru mogu ili povećati rizik ili pomoći u izgradnji otpornosti – napominje dr Krane.
Govoreći o doručku, onkolog dr. Ezekiel J. Emanuel savjetuje:
– Jedite više proteina i vlakana – rekao je.
Kao dobre izbore navodi grčki jogurt s bobičastim voćem, jaja s integralnim tostom i zobenu kašu s voćem i orašastim plodovima.
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– Proteini i biljna hrana prije prerađenog šećera – poručuje dr. Crane, dok dr. Talcott zaključuje da je cilj unijeti dovoljno vlakana i proteina bez naglog skoka šećera u krvi, prenosi N1.
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