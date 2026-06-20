Konačno mogu da odahnu: Ovi znakovi ulaze u najljepši period godine

Vaga i Ribe posljednjih mjeseci nose teret koji niko nije ni primijetio, a sada konačno dolaze do tačke u kojoj sreća i mir prestaju da budu daleka želja i postaju svakodnevica. Ovi horoskopski znakovi konačno okreću novi list.

Vaga konačno stavlja sebe na prvo mjesto

Vagi je odnos sa drugima oduvijek bio i blagoslov i prokletstvo, jer ste navikli da mjerite tuđa raspoloženja prije svog. U prvoj polovini jula osjetićete kako se ta navika lomi, naročito u srijedu poslije podne, kada jedan razgovor koji ste odlagali sedmicama prođe mnogo lakše nego što ste se plašili.

Ne ćutite više da biste sačuvali tuđi mir. Recite ono što vam je na srcu, jer baš tu vam se otvara prostor za unutrašnji mir kakav dugo niste osjetili.

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Posao vam donosi predah, a ne nove obaveze. Neko ko vam je mjesecima visio nad glavom najzad sklanja ruke sa vašeg stola, a prostor koji ostane iza njega ispunićete onim što zaista volite.

Mir i radost kod Vage ne dolaze kao grom iz vedra neba, već polako, dan za danom, dok se vaga unutar vas konačno smiruje.

Ribe ostavljaju prošlost iza sebe

Ribama je ovo proljeće bilo kao plivanje uzvodno, sa osjećajem da, koliko god dajete, uvijek se traži još. Tokom jula ta struja mijenja smjer.

U utorak ujutru primijetićete sitnicu – poruku, gest ili pogled – koji će vam vratiti vjeru da niste sami u svemu što nosite. Pustite suze ako dođu, jer to je voda koja odlazi, a ne ona koja vas davi.

Emotivno, Ribe ulaze u period u kojem stara rana prestaje da pulsira na svaki dodir. Osoba koja vas je povrijedila više nema moć da vam pokvari dan.

To je tiha, duboka sreća i mir o kojima se ne hvali na društvenim mrežama, ali se osjete u načinu na koji ujutru ustanete iz kreveta.

Ljeto donosi olakšanje i novu energiju

Vaga i Ribe ovog ljeta dobijaju olakšanje jer trenutna konstelacija pogoduje znakovima koji su predugo stavljali druge na prvo mjesto.

Najveći poklon ovog ljeta nije novac niti velika ljubav, već nedjelja poslije podne kada znate da nikome ništa ne dugujete. Za Vagu i Ribe baš ta nedjelja je najslađa, jer u njoj prvi put čujete sopstvene misli bez tuđe buke.

Kada vam bude lijepo, nemojte odmah tražiti šta je tu pogrešno. Ponekad mir i radost jednostavno stignu jer ste ih zaslužili, i to je sve objašnjenje koje vam treba, prenosi B92.