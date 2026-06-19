Invazija neobičnih morskih bića: Mnogi misle da su meduze

Iako na prvi pogled deluju kao meduze, zapravo su njihovi daleki rođaci, koji se najčešće pronalaze u Atlantskom, Indijskom i Tihom okeanu.

Slabiji "ubod" od meduza

Riječ je o plutajućim organizmima Velela velela, upečatljive plave boje, a svjedoci opisuju prizore sa obala kao “potpuno nestvarne”.

Lokalno stanovništvo kaže da su plaže bile prekrivene desetinama, pa čak i stotinama jedinki, koje su opisali kao “staklaste” ili nalik “kristalima”.

Ova pojava je zatekla posjetioce plaža, dok stručnjaci ističu da nije neuobičajena, ali da se najčešće javlja tokom jeseni i zime.

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Oni otkrivaju da je “ubod” Velela velela znatno slabiji od drugim meduza, ali upozoravaju da ih nije bezbjedno dodirivati.

Oprez prilikom kupanja

“Možda ništa ne biste osjetili, recimo na prstima, ali ukoliko bi ova stvorenja došla u kontakt sa osjetljivijim dijelovima tijela - očima ili usnama, osjetili biste peckanje i neprijatnost”, navodi se.

Zato se savjetuje oprez prilikom boravka u moru i naglašava da treba izbjegavati kontakt.

Velela velela predstavljaju kolonijalne hidroide, a svaka jedinka je dugačka oko sedam centimetara. Njihovo kretanje u potpunosti zavisi od vetra i morskih struja, zbog čega je dolazak na obalu nepredvidiv.

Stručnjaci objašnjavaju da ih na kopno najčešće donose zimske oluje, zbog čega se retko primećuju tokom godine. Međutim, ove sezone viđene su neuobičajeno rano.

(telegraf)