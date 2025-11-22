Dječaka Vladimira (2) ubila meduza

Vladimira Vovu Jakubaneca meduza je opekla dok je bio u plićaku i počeo je dozivati u pomoć. Dječak je hitno prevezen u bolnicu na Langkaviju u Maleziji u srijedu, ali je preminuo četiri dana kasnije od teških povreda kože.

Porodica iz Habarovska u Rusiji posjetila je plažu Čenang dan nakon dolaska na svoj prvi, dugo iščekivani odmor, rekao je Vovin otac, 32-godišnji Nikita Jakubanec.

„Kada se to dogodilo, bio je u plićaku blizu obale. Iznenada je vrisnuo. Moja supruga ga je izvela iz vode i predala meni pre nego što je otišla po krpu da mu očisti nogu“, rekao je Nikita, prenosi Mirror.

„U tom trenutku moj sin je prestao da diše. Pokušao sam da mu dam vještačko disanje. Drugi turisti su priskočili u pomoć. Odveli su nas do prvih spasilaca, ali oni su mu samo očistili ranu sirćetom prije nego što su nas poslali u kliniku, a odatle direktno u bolnicu.“

Ožalošćeni otac rekao je da je bio šokiran i tvrdi da spasioci na plaži nisu mogli učiniti ništa više. Protuotrov koji pomaže zaustavljanje djelovanja otrova nije bio dostupan, pa je dječak morao biti prevezen u bolnicu udaljenu oko 145 KM.

Hronika Snijeg paralisao saobraćaj: Udes u Banjaluci

„Dijete su u skoro beživotnom stanju doveli članovi porodice. Nakon dva sata uspješno je reanimiran. Bolnica je takođe morala da nabavi protuotrov iz Penanga“, rekao je portparol civilne odbrane Langkavija.

Ipak, Vova je preminuo usljed komplikacija. Nikita i njegova supruga, takođe 32 godine, i Vovina majka Olga, rekli su da neće podnositi tužbu zbog nemara, ali žele da smrt njihovog sina bude upozorenje na opasnosti koje predstavljaju morske životinje.

„Vjerujemo da je to bila svrha njegovog života – spasiti druge, spriječiti buduće tragedije. Vladimir je bio veoma ljubazan, veoma pametan. Bili smo srećna porodica“, rekao je Nikita Jakubanec.

Olga je rekla da žele da smrt njihovog sina ima smisla.

„Naš sin je naš heroj. On je naš mali anđeo. Svaki dan smo mu govorili da ga volimo, a on je uvijek govorio da voli nas.“

Vova je preminuo u bolnici u Alor Staru.

Zdravlje Potvrđen prvi smrtni slučaj izazvan opasnim virusom

„Ljekar je rekao da je naše dijete otrovala meduza, zatim mu je srce stalo. Rekao je da je naše dijete imalo veoma velike povrede na nogama“, rekao je Vovin otac.

Majka Olga rekla je da će Vladimira kremirati i njegove posmrtne ostatke odnijeli će nazad u Rusiju, prenosi Mirror.

(Telegraf.rs)