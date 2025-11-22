Tramp pružio podršku gradonačelniku Njujorka

Američki predsjednik Donald Tramp pružio je podršku novoizabranom gradonačelniku Njujorka Zohranu Mamdaniju, iako je ovaj susret najavljivan kao politički obračun godine.

Sastanak je održan u Bijeloj kući, najavljen kao politički obračun godine, ali je umjesto toga postao festival uzajamnih hvalospjeva, prenio je Bi-Bi-Si.

U svom govoru nakon izborne pobjede Mamdani je Trampa nazvao "despotom", a uoči sastanka portparol predsjednika opisala je Mamdanijevu posjetu kao "dolazak komuniste u Bijelu kuću".

Međutim, dok su stajali jedan pored drugog u Ovalnom kabinetu, Tramp i Mamdani su zauzeli iznenađujuće pomirljiv ton.

Obojica su više puta istakli zajednički interes za rješavanje krize skupoće života u Njujorku. Često su se osmjehivali, a Tramp se našalio kada su ga novinari pitali o političkim napadima koje je Mamdani uputio prema njemu.

Tramp je rekao da se nada da će Mamdani biti sjajan gradonačelnik, da je uvjeren da on može da obavi veoma dobar posao i da će navijati za njega.