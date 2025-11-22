Logo

Više od 200.000 automobila Ford povučeno sa tržišta

Izvor:

Tanjug

22.11.2025

10:24

Komentari:

0
Више од 200.000 аутомобила Форд повучено са тржишта
Foto: Unsplash

Proizvođač automobila Ford opozvao je 229.609 primjeraka Bronco modela sa tržišta u Sjedinjenim Američkim Državama zbog kvara na displeju instrument table.

Pomenuti kvar može nepovoljno da utiče na rad pojedinih lampica poput onih za upozoravajuća svjetla ili brzinu kretanja vozila, prenio je Rojters.

Američki regulator NHTSA navodi da će softver instrument table na opozvanim vozilima besplatno ažurirati prodavac direktno ili će to biti urađeno putem interneta.

фудбалска лопта-фудбал

Fudbal

Snježne padavine odgodile utakmicu Laktaša i Omarske: Poznat novi termin

Pored toga, američka auto-kompanija takođe povlači 20.558 svojih hibridnih vozila zbog proizvodnog defekta u ćelijama baterija visokog napona, što bi moglo dovesti do kvara baterije.

Ford je prošlog mjeseca opozvao 79.781 vozilo u SAD zbog rizika da se unutrašnji paneli blizu prednjih vrata mogu odvojiti i da zadnja svetla prestanu da rade.

Podijeli:

Tagovi:

povlačenje sa tržišta

Ford

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сњежне падавине одгодиле утакмицу Лакташа и Омарске: Познат нови термин

Fudbal

Snježne padavine odgodile utakmicu Laktaša i Omarske: Poznat novi termin

40 min

0
Драгослав је најстарији учитељ у Српцу, описменио више од 40 генерација ђака

Društvo

Dragoslav je najstariji učitelj u Srpcu, opismenio više od 40 generacija đaka

52 min

0
Школа, учионица

Svijet

Naoružani napadači oteli više od 200 učenika u Nigeriji

1 h

0
У Кнежеву пало 55 центиметара снијега: Издато важно упозорење возачима

Gradovi i opštine

U Kneževu palo 55 centimetara snijega: Izdato važno upozorenje vozačima

1 h

0

Više iz rubrike

Плави стуб на путу у Њемачкој

Auto-moto

Nisu radari: Čemu služe ovi stubovi pored puta

14 h

1
Колики домет има камера за контролу брзине

Auto-moto

Koliki domet ima kamera za kontrolu brzine

16 h

0
Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

Auto-moto

Zašto nije dobro prati automobil na jako niskim temperaturama

23 h

0
Трик који ће вас спасити мука: Утрљајте кромпир на шофершајбну

Auto-moto

Trik koji će vas spasiti muka: Utrljajte krompir na šoferšajbnu

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

56

Otežano saobraćanje na putu Teslić – Čečava zbog palog drveta

10

49

Potvrđen prvi smrtni slučaj izazvan opasnim virusom

10

45

Iz Hrvatske u Vatikan stizali falsifikati o Stepincu

10

41

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

10

38

Tramp pružio podršku gradonačelniku Njujorka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner