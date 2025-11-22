Više od 200.000 automobila Ford povučeno sa tržišta

Proizvođač automobila Ford opozvao je 229.609 primjeraka Bronco modela sa tržišta u Sjedinjenim Američkim Državama zbog kvara na displeju instrument table.

Pomenuti kvar može nepovoljno da utiče na rad pojedinih lampica poput onih za upozoravajuća svjetla ili brzinu kretanja vozila, prenio je Rojters.

Američki regulator NHTSA navodi da će softver instrument table na opozvanim vozilima besplatno ažurirati prodavac direktno ili će to biti urađeno putem interneta.

Pored toga, američka auto-kompanija takođe povlači 20.558 svojih hibridnih vozila zbog proizvodnog defekta u ćelijama baterija visokog napona, što bi moglo dovesti do kvara baterije.

Ford je prošlog mjeseca opozvao 79.781 vozilo u SAD zbog rizika da se unutrašnji paneli blizu prednjih vrata mogu odvojiti i da zadnja svetla prestanu da rade.